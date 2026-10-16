TP Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển đô thị công nghệ cao

Đó là thông tin nổi bật tại Hội nghị quốc tế thường niên Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh lần thứ 8 diễn ra ngày 16-10 với chủ đề “Đô thị công nghệ cao - Động lực tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới”, thu hút hơn 300 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Toàn cảnh hội nghị.

Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh sau 24 năm phát triển đã xây dựng được hệ sinh thái về công nghệ cao tương đối hoàn chỉnh, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phát triển các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị. Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh đã hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm đào tạo, phòng thí nghiệm trọng điểm và mạng lưới liên kết với các trường đại học…

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Với định hướng phát triển mới, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh hướng đến vai trò trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế; đồng thời là hạt nhân kết nối các cụm đổi mới sáng tạo của TP Hồ Chí Minh và vùng. Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh sẽ phát triển theo mô hình Công viên Khoa học và Công nghệ nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển, ươm tạo, đào tạo, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Đồng thời từng bước hình thành mô hình phát triển xanh, thông minh và bền vững, hướng đến mục tiêu net Zero vào năm 2045.

Nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như: Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng…; đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học nhằm thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Các đại biểu tham quan triển lãm công nghệ chiến lược phát triển đô thị công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: Mô hình đô thị công nghệ cao có vai trò quan trọng cho sự phát triển chung. Để hiện thực hóa định hướng này, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cần xác định cụ thể các cụm ngành chủ lực cho tăng trưởng giai đoạn tới và hình thành cơ chế hội tụ, chia sẻ, vừa tăng cường kết nối nguồn lực giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan vừa thúc đẩy chia sẻ, chuyển giao tri thức, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Cùng với đó, khu cần nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam, từng bước chuyển sang xuất khẩu công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra triển lãm công nghệ chiến lược phát triển đô thị công nghệ cao, quy tụ hơn 25 đơn vị tham gia, giới thiệu hơn 70 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ cao.