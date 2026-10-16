Việt Nam và Phần Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác công nghệ chiến lược và hạ tầng số

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân và ông Ville Tavio, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển, Bộ Ngoại giao Phần Lan tại buổi làm việc. Nguồn: mst.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Ville Tavio, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển thuộc Bộ Ngoại giao Phần Lan, nhằm trao đổi về định hướng mở rộng hợp tác trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt thông qua Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP). Chương trình đã góp phần hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ trưởng đề xuất hai bên tiếp tục rà soát các khuôn khổ hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu triển khai các chương trình mới về đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và làm chủ công nghệ chiến lược.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, sau khi sáp nhập Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện quản lý nhiều lĩnh vực có tiềm năng hợp tác với Phần Lan, như viễn thông, tần số vô tuyến điện, 5G, hạ tầng số, chuyển đổi số, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.

Phát triển trung tâm dữ liệu là một trong những nội dung được hai bên trao đổi sâu. Bộ trưởng cho biết Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu của Đông Nam Á, từng bước mở rộng khả năng phục vụ thị trường châu Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời tìm giải pháp cho các thách thức về nguồn cung năng lượng và luồng dữ liệu xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, công nghệ lượng tử, công nghệ vệ tinh là những nhóm công nghệ chiến lược Việt Nam đang ưu tiên thu hút hợp tác quốc tế. Việt Nam đã cấp phép thử nghiệm Starlink và đang nghiên cứu các giải pháp năng lượng mới, trong đó có khả năng ứng dụng lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) phục vụ nhu cầu điện cho các trung tâm dữ liệu trong tương lai.

Đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của Phần Lan tại Đông Nam Á, ông Ville Tavio cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, công nghệ lượng tử, vệ tinh, an ninh mạng và chuyển đổi xanh.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Phần Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước, qua đó thúc đẩy hiện thực hóa các cơ hội hợp tác thành chương trình, dự án cụ thể.