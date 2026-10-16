Hội thảo "Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm"

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có lãnh đạo, cán bộ chuyên môn từ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mĩ phẩm, thực phẩm các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hải Phòng; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mĩ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ HealthChain.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm trên nền tảng công nghệ thông tin. Đây cũng là bước cụ thể hóa hợp tác giữa Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai và Công ty HealthChain trong gói thầu xây dựng, triển khai phần mềm quản lý chuyên ngành.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về giải pháp và hướng dẫn thực hành trực tiếp phần mềm Quản lý hồ sơ kiểm nghiệm. Phần mềm số hóa toàn bộ các khâu: từ tiếp nhận, quản lý hồ sơ mẫu, quy trình phân công xử lý, thực hiện và soát xét hồ sơ, đến quản lý kho hóa chất, thuốc thử, chất chuẩn. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ trích xuất dữ liệu, báo cáo thống kê tự động, góp phần tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng.

Tham gia thảo luận, các đại biểu đánh giá cao tính khả thi và hiệu quả của mô hình quản lý số. Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đã được ghi nhận nhằm tiếp tục hoàn thiện giải pháp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu kiểm nghiệm thực tế.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ giúp Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai nâng cao năng lực quản lý, tính minh bạch và độ chính xác trong kiểm nghiệm, mà còn mở ra định hướng hiện đại hóa cho các đơn vị kiểm nghiệm trong khu vực.