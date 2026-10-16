Vietnam Post trúng đấu giá đầu số di động 075 với giá 2,75 tỷ đồng

Vietnam Post đấu giá thành công đầu số di động 075.

Ngày 15/10, Vietnam Post cho biết đã trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng đầu số thuê bao 075, với giá 2,75 tỷ đồng. Theo Vietnam Post, việc sở hữu mã mạng mới là bước tiếp theo trong chiến lược tham gia thị trường viễn thông di động, tạo cơ sở để doanh nghiệp phát triển dịch vụ thuê bao mang đầu số riêng dưới thương hiệu Pottel, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và khả năng tiếp cận khách hàng trên toàn quốc.

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mã mạng 75 thuộc kho số viễn thông quốc gia, được quy hoạch dành cho dịch vụ di động.

Theo định hướng của Vietnam Post, đầu số 075 sẽ phục vụ nhu cầu liên lạc, truy cập dữ liệu và sử dụng các tiện ích số của khách hàng cá nhân. Đầu số mới cũng tạo thêm lựa chọn về số thuê bao, trong đó có các số đẹp, số dễ nhớ hoặc mang dấu ấn cá nhân, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Vietnam Post sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa đầu số 075 vào khai thác, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Việc bổ sung mã mạng 75 diễn ra trong bối cảnh Vietnam Post từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực viễn thông di động. Trước đó, ngày 26/12/2025, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng. Từ tháng 8/2026, Vietnam Post bắt đầu cung cấp SIM du lịch Pottel thông qua hệ thống cửa hàng, điểm bán và đại lý, đồng thời phát triển các giải pháp kết nối Internet vạn vật (IoT).

Với mạng lưới khoảng 13.000 điểm phục vụ và hơn 40.000 cán bộ, công nhân viên trên toàn quốc, Vietnam Post có lợi thế về độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng trong hoạt động phân phối, phát triển các sản phẩm, dịch vụ viễn thông.

Việc đưa đầu số 075 vào khai thác được kỳ vọng sẽ mở rộng danh mục sản phẩm của Pottel, góp phần đa dạng hóa dịch vụ và tăng khả năng phục vụ nhu cầu kết nối của người dân, doanh nghiệp trên cả nước.