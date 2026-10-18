Mẹ của 9 người con

Bà Chu Thị Huấn hạnh phúc bên 9 người con.

Vượt khó, quyết không để con phải nghỉ học

Bà Chu Thị Huấn, xã Hoằng Thanh, từng có một mái ấm gia đình bình dị. Chồng bà là người hiền lành, cần cù, chịu khó. Hai vợ chồng bà luôn “đồng cam cộng khổ” với mong muốn các con được ăn học nên người.

Tám lần mang nặng đẻ đau, trong đó có một lần sinh đôi, bà Huấn có tất cả 9 người con, gồm 7 gái, 2 trai. Quanh năm, vợ chồng bà “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, quần quật trên đồng ruộng, mong ước mùa màng tốt tươi để có thêm nguồn thu nhập lo cho các con.

Có thời điểm, gia đình canh tác tới 7 sào ruộng, nhận thầu 2 ha ao cá. Từ sáng sớm đến tối mịt, vợ chồng bà chẳng lúc nào ngơi tay. Khi nông nhàn, bà Huấn còn tranh thủ đi cấy thuê, đắp bờ, làm thuê để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Những tháng ngày dãi nắng, dầm mưa khiến làn da bà sạm đi, đôi bàn tay chai sần. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vợ chồng bà vẫn luôn động viên nhau cố gắng.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến. Năm 2010, chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, để lại cho bà 9 người con đang tuổi ăn học và những khoản nợ chưa trả hết. Khi ấy, con gái đầu đang là sinh viên năm thứ hai đại học còn cặp con trai út song sinh vừa học xong lớp 1. Nuốt nước mắt vào lòng, bà không cho phép mình gục ngã.

Bà Huấn chia sẻ: “Chồng mất, một mình tôi phải gồng gánh cả gia đình. Tôi cứ bám lấy ruộng đồng, ai thuê việc gì cũng làm, miễn sao có thêm tiền lo cho các con. Tôi luôn động viên các con cố gắng học hành. Dù vất vả đến đâu, tôi cũng quyết không để đứa nào phải nghỉ học giữa chừng”.

Trái ngọt từ những tháng ngày tảo tần

Thấu hiểu những nhọc nhằn, hy sinh của mẹ, các con bà Huấn đều chăm chỉ học hành và cố gắng vượt khó. Vào giảng đường đại học, cao đẳng, các con vừa nỗ lực học tập, vừa tiết kiệm chi tiêu, tranh thủ làm thêm để trang trải cuộc sống và san sẻ gánh nặng với mẹ. Từ làm gia sư đến phụ việc tại quán ăn, làm nhân viên quán nước, các con đều tranh thủ thời gian kiếm thêm thu nhập. Tình yêu thương của mẹ cùng sự đùm bọc giữa các anh chị em đã tiếp thêm động lực để cả gia đình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Sau bao năm tháng tảo tần, đến nay, 9 người con của bà Huấn đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có công việc ổn định.

Bà Chu Thị Huấn bên các con cháu.

Bà Huấn chia sẻ: “Với tôi, hạnh phúc lớn nhất sau bao năm tháng nhọc nhằn, vất vả chính là nhìn thấy chín người con khôn lớn, trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Đến nay, tôi đã có 13 đứa cháu, trong đó có một cháu hiện là sinh viên năm thứ nhất”.

Hành trình nuôi dạy 9 người con của bà Huấn là minh chứng cho tình mẫu tử và sự hy sinh thầm lặng. Sau bao tháng ngày tảo tần, trái ngọt bà nhận được chính là sự trưởng thành của các con.