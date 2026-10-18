5 món yến mạch giàu chất xơ và magie dễ tiêu hóa, giúp ngủ ngon

1. Những thực phẩm ăn cùng yến mạch tốt cho tiêu hóa, cải thiện giấc ngủ

Nội dung 1. Những thực phẩm ăn cùng yến mạch tốt cho tiêu hóa, cải thiện giấc ngủ 2. Các món ăn từ yến mạch giàu magie giúp dễ tiêu hóa và ngủ ngon

Yến mạch giàu chất xơ và magie giúp tiêu hóa tốt, cải thiện giấc ngủ nhưng hiệu quả nhất khi biết cách kết hợp yến mạch với các thực phẩm lành mạnh khác.

Để nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh và có một giấc ngủ sâu, việc dùng yến mạch cùng sữa ấm, các loại hạt hay các loại trái cây như chuối, táo là một lựa chọn tốt.

Các loại trái cây như chuối, táo là chất xúc tác giúp yến mạch phát huy tối đa hiệu quả dễ tiêu và ngủ ngon. Chuối dồi dào tryptophan, magie, kali giúp sản xuất hormone điều hòa giấc ngủ, giải tỏa căng thẳng và thả lỏng cơ bắp tối đa.

Táo chứa nhiều pectin cùng đường tự nhiên giải phóng chậm giúp ổn định đường huyết, hạn chế tình trạng giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Khi kết hợp yến mạch ấm với sữa tươi, một chút mật ong cùng các loại hạt như hạnh nhân hay óc chó giúp bổ sung tryptophan và melatonin tự nhiên - hai chất quan trọng kích thích sản xuất hormone điều hòa nhịp sinh học.

Nhờ magie giúp thả lỏng cơ bắp và tryptophan làm dịu thần kinh, cơ thể sẽ nhanh chóng chìm vào trạng thái thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ.

2. Các món ăn từ yến mạch giàu magie giúp dễ tiêu hóa và ngủ ngon

Cháo yến mạch chuối chín và hạt óc chó. Ảnh minh họa AI

Cháo yến mạch chuối chín và hạt óc chó

Một bát cháo yến mạch ấm áp vào buổi tối là phương thuốc tự nhiên xoa dịu thần kinh. Khi nấu chín mềm yến mạch cùng sữa tươi, thêm chuối chín dầm bơ, hạt óc chó giã nhỏ, cơ thể sẽ được bổ sung lượng tryptophan và magie dồi dào.

Chuối và hạt óc chó kích thích sản xuất serotonin - tiền chất của melatonin - giúp thả lỏng cơ bắp, giảm căng thẳng và đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng cho giấc ngủ sâu.

Cách làm: Nấu yến mạch với sữa tươi trên lửa nhỏ khoảng 5 phút đến khi chín mềm. Trút ra bát, thêm chuối thái lát hoặc dầm mịn và rắc hạt óc chó giã nhỏ lên trên, ăn khi còn ấm.

Yến mạch nấu sữa hạnh nhân và mật ong

Sự kết hợp giữa yến mạch ấm, sữa hạnh nhân và một thìa mật ong nguyên chất mang lại hương vị thanh ngọt dịu nhẹ. Món ăn này rất thích hợp dùng trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng để dịu dạ dày, tránh đầy bụng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Cách làm: Cho yến mạch và sữa hạnh nhân vào nồi đun sôi nhẹ trong 3 - 5 phút cho nở đều. Tắt bếp, múc ra bát rồi khuấy đều cùng 1 thìa mật ong nguyên chất là hoàn thành.

Sinh tố yến mạch, chuối và hạt chia

Sinh tố yến mạch xay cùng chuối chín, hạt chia và sữa tươi là món ăn tiện lợi giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất nhanh chóng mà không gây nặng bụng.

Nguồn chất xơ dồi dào từ hạt chia, yến mạch kích thích nhu động ruột trơn tru, đồng thời hàm lượng kali và vitamin B6 trong chuối giúp điều hòa nhịp sinh học cơ thể.

Cách làm: Ngâm hạt chia và yến mạch với một chút nước ấm khoảng 5 phút cho nở mềm. Cho tất cả nguyên liệu cùng chuối, sữa tươi vào máy xay mịn rồi uống ngay.

Cháo yến mạch hạt bí và chuối tiêu

Hạt bí là một trong những thực phẩm đứng đầu về hàm lượng magie, kết hợp với kali và tryptophan trong chuối giúp thư giãn cơ bắp, kích thích sản xuất hormone gây ngủ.

Cách làm: Nấu chín yến mạch với sữa hạt không đường. Khi cháo gần chín, thêm 1 - 2 thìa canh hạt bí xanh giã dập và nửa quả chuối chín cắt lát (hoặc nghiền nhuyễn) vào nấu chung cho sánh mịn.

Súp yến mạch rau củ thanh nhẹ

Ngoài các món ngọt, súp yến mạch nấu cùng bí đỏ hoặc cà rốt và một chút gừng tươi cũng là lựa chọn phù hợp cho bữa tối. Tính ấm của gừng kết hợp với chất xơ hòa tan beta-glucan giúp giảm cảm giác đầy hơi, làm ấm dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa để có một đêm nghỉ ngơi dễ chịu.

Cách làm: Luộc chín mềm bí đỏ (hoặc cà rốt) rồi dầm nhuyễn, sau đó đun cùng nước dùng và vài lát gừng đập dập. Cho yến mạch vào khuấy đều khoảng 5 phút đến khi súp sánh mịn, nêm chút gia vị thanh nhẹ là xong.