Vợ Công Lý nói về mối quan hệ với con riêng của chồng

Tối 18/10, Ngọc Hà, vợ nghệ sĩ Công Lý lên tiếng về mối quan hệ với các con riêng của chồng. Ngọc Hà cho biết thời gian qua, nhiều người thắc mắc và đặt câu hỏi cho cô về vấn đề nói trên.

"Chúng tôi hoàn toàn bình thường. Tôi và hai con riêng của Công Lý không sống cùng nhau. Các con chỉ qua thăm bố rồi về, không ở lại. Chúng tôi cũng không có tranh cãi. Tôi và anh Công Lý cũng chưa có con chung nên không xảy ra chuyện con chung, con riêng", cô nói.

Ngọc Hà cho biết hai con riêng của Công Lý đều ngoan ngoãn, tình cảm. Dù đã lớn, hai con của nam nghệ sĩ vẫn gần gũi, ôm hôn, động viên bố mỗi khi đến thăm.

Công Lý và Ngọc Hà trải qua 10 năm bên nhau. Ảnh: FBNV.

"Anh Công Lý là người rất may mắn khi có các con ngoan như vậy. Còn tôi và các con đều bình thường, gặp gỡ, chào hỏi nhau. Tôi không tham gia chuyện gia đình và mối quan hệ cá nhân của anh Công Lý. Điều quan trọng là bố con anh Công Lý vui vẻ. Khi đó, bản thân tôi cũng hạnh phúc", Ngọc Hà chia sẻ thêm.

Công Lý - Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau nhiều năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi. Đến tháng 7/2021, NSND Công Lý bị đột quỵ, phải nhập viện. Những năm qua, Ngọc Hà tìm mọi cách để chạy chữa cho chồng. Sức khỏe của nghệ sĩ Công Lý dần hồi phục, chuyển biến tích cực.

Trong một bài đăng, Ngọc Hà kể về nhiều lần đưa chồng sang Nhật Bản để chữa bệnh. Cô tiết lộ chuyến đi đầu tiên phải nhờ đến sự hỗ trợ tài chính từ gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, với lòng tự trọng, quyết tâm, cô và chồng đã tự lực trong các chuyến sau. Tôi tự hào vì đã làm được tất cả cho anh Lý. Tôi thực sự đã chăm chỉ, cố gắng hết mình", cô bày tỏ.

Trước khi lấy Ngọc Hà, nghệ sĩ Công Lý từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con riêng.

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Công Lý chia sẻ: "Hai người vợ trước và hai đứa con, họ đối với tôi đều rất vui vẻ. Mọi thứ rất nhẹ nhàng như cuộc sống phải thế, không đến mức độ mà tôi phải nặng đầu. Hoàn cảnh như vậy cũng không hẳn là cái giá mà tôi phải trả, đúng hơn nó là chuyện đã xảy ra không khác được. Sau tất cả, chúng tôi vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn uống với các con, rất vui vẻ. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng và không bị nặng nề những câu chuyện của quá khứ".