Tự uống thuốc phá thai, nữ công nhân ngất xỉu ngay tại phòng trọ

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Việt Yên đã cấp cứu kịp thời một nữ công nhân bị mất máu nghiêm trọng, ngất xỉu tại phòng trọ do tự ý mua thuốc phá thai về dùng. Nhờ sự can thiệp nhanh chóng của các bác sĩ, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định.

Bệnh nhân L.T.T. (quê Lào Cai), hiện làm việc tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, đã có hai con. Sau khi phát hiện chậm kinh khoảng 20 ngày, chị tự mua thuốc phá thai tại một hiệu thuốc gần phòng trọ về sử dụng mà không qua thăm khám, chỉ định hay theo dõi của nhân viên y tế.

Sau khi uống thuốc, bệnh nhân ra dịch kéo dài với lượng nhiều, sức khỏe suy giảm rồi ngất xỉu ngay tại phòng trọ. May mắn, người cùng xóm trọ phát hiện, nhanh chóng đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Việt Yên cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, xác định bệnh nhân bị sốc mất máu và triển khai các biện pháp cấp cứu.

Người bệnh được thực hiện thủ thuật cầm máu, truyền 2 đơn vị máu để bù lượng máu đã mất và theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Chị L.T.T được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện. Ảnh BVCC.

Sau sự việc, chị L.T.T. bày tỏ sự hối hận vì tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai khi chưa được bác sĩ thăm khám, tư vấn. Từ trải nghiệm của bản thân, chị mong những phụ nữ khác, đặc biệt là người trẻ, không lặp lại sai lầm tương tự. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc phá thai hoặc sử dụng theo lời truyền miệng, hướng dẫn thiếu cơ sở chuyên môn.

Theo khuyến cáo, phá thai bằng thuốc cần được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn. Trước khi sử dụng thuốc, người bệnh phải được thăm khám, xác định tuổi thai, đánh giá tình trạng sức khỏe và được nhân viên y tế hướng dẫn, theo dõi tại cơ sở đủ điều kiện.

Việc tự ý sử dụng thuốc phá thai khi chưa được thăm khám có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như chảy máu kéo dài hoặc ồ ạt, sót thai, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như ra máu nhiều, đau bụng dữ dội, chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu hoặc mệt lả sau khi dùng thuốc, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu. Không nên cố theo dõi tại nhà, trì hoãn việc thăm khám hoặc tự ý dùng thêm thuốc.

Từ trường hợp trên, Bệnh viện Đa khoa Việt Yên khuyến cáo phụ nữ khi chậm kinh hoặc nghi ngờ mang thai cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định tình trạng thai kỳ và tư vấn phương án phù hợp, an toàn.

Không tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai khi chưa có chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ là cách quan trọng để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm. Người bệnh cũng không nên vì tâm lý e ngại mà trì hoãn thăm khám, tự đặt sức khỏe, thậm chí tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm.

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