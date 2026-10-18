Sản phụ bị cúm mùa, gây dị tật thai nhi?

Phụ nữ mang thai thuộc nhóm có nguy cơ bị nhiễm các căn bệnh lây truyền do vi-rút hoặc vi khuẩn, trong số đó có bệnh cúm. Ảnh minh họa: Internet

BS-CK2. Đặng Ngọc Yến Dung (Trưởng khoa khám bệnh B, Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM): Cúm là một bệnh hô hấp cấp tính thường do virus cúm A, cúm B gây ra. Phụ nữ mang thai khi nhiễm cúm không những tác động đến sức khỏe người mẹ mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe em bé.

Khi người mẹ nhiễm cúm trong thai kỳ và đặc biệt ở 3 tháng đầu thai kỳ thì có liên quan đến dị tật bẩm sinh ở thai nhi, ví dụ như em bé bị sứt môi, khiếm khuyết ống thần kinh, não úng thủy và có thể bị dị tật bẩm sinh tim.

Ngoài ra, người mẹ nhiễm cúm trong thai kỳ có thể tăng nguy cơ bị sảy thai, sinh non, sinh trẻ nhẹ cân, bị chậm tăng trưởng trong tử cung và đặc biệt làm tăng nguy cơ thai lưu.