Phòng, chống sốt xuất huyết: Cần sự chủ động từ người dân

Hiện nay, tuy số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường. Để hạn chế số ca mắc gia tăng trong những tháng cuối năm, ngành y tế khuyến cáo các địa phương và người dân duy trì thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch.

Nguy cơ vẫn cao

Đoàn giám sát của CDC Khánh Hòa kiểm tra dụng cụ chứa nước tại hộ dân ở xã Suối Hiệp.

Thời gian qua, các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: Giám sát dịch tễ, cập nhật tình hình ca bệnh trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch. Ngành y tế cũng triển khai kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết năm 2026, tăng cường theo dõi tình hình mắc bệnh tại các xã, phường nhằm phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tình - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa cho biết, từ giữa tháng 9, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng nhẹ. Thời tiết mưa nắng thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Tại đợt giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Suối Hiệp của CDC Khánh Hòa mới đây, địa phương có 42 ca mắc và 1 ổ dịch. Sau khi phát hiện ổ dịch, xã đã triển khai các biện pháp xử lý, giám sát véc tơ truyền bệnh, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại một số hộ dân ở thôn Thủy Xương, đoàn giám sát vẫn phát hiện lăng quăng trong nhiều dụng cụ chứa nước. Điều này cho thấy, nguy cơ phát sinh ca bệnh mới vẫn còn nếu các ổ chứa nước không được kiểm tra, vệ sinh thường xuyên.

Người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh

Bác sĩ HOÀNG ĐỨC CHUYÊN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa: Qua thực tế kiểm tra tại các hộ gia đình, vẫn còn người dân cho rằng chỉ cần phun hóa chất diệt muỗi là có thể phòng, chống sốt xuất huyết. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ tiêu diệt muỗi trưởng thành tại thời điểm xử lý, trong khi lăng quăng vẫn có thể tồn tại trong các dụng cụ chứa nước và tiếp tục phát triển thành muỗi nếu không được xử lý triệt để. Để phòng bệnh hiệu quả, người dân cần cọ rửa kỹ thành, đáy dụng cụ chứa nước nhằm loại bỏ trứng muỗi, đồng thời duy trì kiểm tra, vệ sinh ít nhất mỗi tuần một lần. Với các dụng cụ chứa nước lớn, khó súc rửa như bể, lu, vại, cần đậy kín hoặc thả cá ăn lăng quăng. Đối với dụng cụ nhỏ, cần thường xuyên thay nước, cọ rửa thành và đáy; những vật dụng không sử dụng phải được lật úp hoặc loại bỏ, tránh để nước đọng.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Tình, một trong những khó khăn trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết là ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa được duy trì thường xuyên. Khi địa phương xuất hiện ca mắc, người dân tích cực vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; nhưng khi dịch tạm lắng, nhiều hộ lại chủ quan, để dụng cụ chứa nước và vật dụng phế thải đọng nước quanh nhà, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản. Ông Đỗ Viết Quang, người dân thôn Thủy Xương - nơi ghi nhận ổ dịch của xã Suối Hiệp cho biết: "Tuy đã được cán bộ y tế hướng dẫn cách phòng bệnh, đôi lúc tôi vẫn quên kiểm tra những vật dụng có khả năng đọng nước quanh nhà". Còn ông Lê Văn Phước, người dân cùng thôn cho biết: “Gia đình tôi sử dụng bể chứa nước phục vụ sinh hoạt. Trước đây, tôi chưa chú ý đến nguy cơ muỗi sinh sản trong bể. Mới đây, tôi đã được cán bộ y tế hướng dẫn tìm vật dụng phù hợp để đậy kín bể và thả cá diệt lăng quăng”.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3.160 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực Nha Trang có số ca mắc cao nhất với 737 ca, chiếm gần 24% tổng số ca mắc toàn tỉnh; khu vực Khánh Sơn ghi nhận thấp nhất với 23 ca. Toàn tỉnh phát hiện, xử lý 133 ổ dịch, giảm hơn 66% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 13 ổ dịch đang hoạt động.

Để hạn chế nguy cơ dịch bệnh gia tăng, từ nay đến cuối năm, CDC Khánh Hòa tiếp tục theo dõi sát tình hình mắc bệnh qua hệ thống báo cáo, phối hợp với các địa phương giám sát ca bệnh, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh. Tại những địa bàn có số ca mắc cao hoặc xuất hiện ổ dịch, CDC tăng cường hỗ trợ nhân lực và vật lực cho trạm y tế. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn để hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ y tế cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tình khuyến cáo, mỗi gia đình nên dành khoảng 10 - 15 phút mỗi tuần để kiểm tra, vệ sinh nhà cửa và khu vực xung quanh; đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên thay nước bình hoa, loại bỏ vật dụng phế thải có khả năng đọng nước và diệt lăng quăng. Hiện nay, đã có vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân nên đi tiêm phòng ngừa nếu có điều kiện. Tuy vậy, biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng và phòng muỗi đốt vẫn là giải pháp căn cơ.