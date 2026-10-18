Chi 40.000 USD để sở hữu 'đôi mắt săn mồi'

Tháng 8, Tesarossa (15 tuổi, Mỹ) đăng video dài 7 giây lên diễn đàn Looksmax.org, ghi lại cảnh tự rạch khóe mắt để tạo hình “mắt săn mồi” (hunter eyes).

Đây là kiểu mắt hẹp, hơi xếch, có phần xương chân mày nổi bật, được cộng đồng looksmaxxing xem là tiêu chuẩn hấp dẫn ở nam giới. Looksmaxxing là trào lưu cải thiện ngoại hình, trong đó người tham gia tìm cách tối ưu từng đường nét khuôn mặt, từ chăm sóc da, tập luyện đến phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí áp dụng các phương pháp cực đoan.

Chia sẻ với GQ, Tesarossa cho biết quá trình tự rạch khóe mắt gây đau ở mức 7/10. Dù cho rằng bản thân vốn đã có “đôi mắt săn mồi”, cậu vẫn quyết định can thiệp vì hai bên mắt chưa cân xứng. “Tôi chỉ cần cắt một chút da”, thiếu niên nói, đồng thời cho rằng việc tự thực hiện khá đơn giản.

Ám ảnh với từng góc độ của khuôn mặt

Khái niệm “mắt săn mồi” xuất hiện trên các diễn đàn của cộng đồng incel (những người độc thân không tự nguyện) từ những năm 2010. Một bài đăng năm 2015 mô tả đây là kiểu mắt hẹp, hơi xếch, nằm dưới phần xương chân mày nổi bật.

Hình ảnh trước (trái) và sau (phải) một ca phẫu thuật tạo dáng “mắt săn mồi” tại Mỹ. Ảnh: @drgalmd.

Cộng đồng looksmaxxing sau đó dựa vào các nghiên cứu về sức hấp dẫn khuôn mặt để xác định những tiêu chí cho đôi mắt lý tưởng, như độ nghiêng khóe mắt, độ mở của mắt và phần mí trên lộ ra.

Đến năm 2018, hình ảnh so sánh “mắt săn mồi” với mắt con mồi (prey eyes) lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi kiểu mắt thứ nhất được ví với mắt báo đốm, kiểu thứ hai có đặc điểm to, tròn, lộ nhiều lòng trắng, tương tự mắt cú.

Theo thời gian, những thuật ngữ vốn phổ biến trong các diễn đàn looksmaxxing dần xuất hiện rộng rãi trên Instagram, TikTok và YouTube. Nhiều video hướng dẫn người dùng cách tạo dáng mắt được đăng tải, từ các phương pháp trang điểm, tập luyện đến những biện pháp can thiệp cơ thể.

Một số thành viên Looksmax.org thậm chí đăng video tự đưa chỉ PCL, loại chỉ gai có khả năng tự tiêu được sử dụng trong một số thủ thuật thẩm mỹ, vào khuôn mặt tại nhà với mục tiêu làm khóe mắt xếch hơn.

Trả lời phỏng vấn GQ, Steven Williams, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại California (Mỹ) và cựu chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (ASPS), cảnh báo việc tự thay đổi hình dáng mắt bằng thủ thuật ở nhà là nguy hiểm.

Theo ông, mí mắt là cấu trúc mỏng manh nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhãn cầu. Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể gây khô mắt mạn tính và về lâu dài đe dọa thị lực.

Bất chấp nguy cơ sức khỏe

Nhu cầu sở hữu “mắt săn mồi” ngày càng lớn đến mức một số bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Mỹ bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyên biệt.

Deepak Ramesh, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại bang New Jersey (Mỹ), cung cấp gói phẫu thuật với mức giá 30.000-40.000 USD. Quy trình của ông kết hợp nhiều kỹ thuật, gồm đưa nhãn cầu lùi sâu hơn vào hốc mắt, sử dụng vật liệu độn hoặc chất làm đầy để tăng thể tích vùng gò má và phẫu thuật tạo hình khóe mắt.

Ramesh cho biết hiện chỉ có khoảng 3-4 bác sĩ tại Mỹ cung cấp loại phẫu thuật này. Riêng phương pháp kết hợp các kỹ thuật của ông được phát triển theo quy trình riêng.

Số ca sửa dáng mắt này do Ramesh thực hiện đã tăng mạnh trong vài năm qua. Giai đoạn 2019-2020, ông chỉ thực hiện khoảng 5 ca mỗi năm. Gần đây, con số tăng lên 40-50 ca/năm.

Khoảng 70% khách hàng của Ramesh là nam giới, chủ yếu ở độ tuổi 20-30. Nhiều người biết đến ông thông qua các diễn đàn looksmaxxing và mạng xã hội, trong đó có những khách hàng bay từ Nam Á và châu Phi đến Mỹ để phẫu thuật.

Siêu mẫu Mỹ Sean O’Pry (trái) và người mẫu Bỉ Elias de Poot (phải) sở hữu dáng “mắt săn mồi” được nhiều người trong cộng đồng looksmaxxing xem là hình mẫu lý tưởng. Ảnh: @eliasdpoot, karllagerfeld.

Ramesh cho biết từng phẫu thuật cho một bệnh nhân chưa thành niên bị bắt nạt vì ngoại hình và gặp vấn đề tâm lý, sau khi nhận giấy giới thiệu từ bác sĩ tâm thần.

Theo ông, khách hàng thuộc cộng đồng looksmaxxing thường yêu cầu thay đổi khuôn mặt chính xác đến từng mm, đôi khi vượt mức an toàn. Vì vậy, bác sĩ phải cân nhắc sự hài hòa giữa mắt, xương chân mày và gò má, đồng thời giới hạn mức độ can thiệp.

Williams cảnh báo phẫu thuật tạo “mắt săn mồi” có thể gây tổn thương thị lực lâu dài, đặc biệt khi bệnh nhân bước vào tuổi 30-40. Một số thay đổi rất khó đảo ngược, việc hạ thấp chân mày hoặc che nếp mí còn có nguy cơ khiến khuôn mặt trông già hơn.

Ông từng ghi nhận hai trường hợp nam giới ở độ tuổi đại học muốn khôi phục hình dáng mắt ban đầu sau phẫu thuật. Trong khi đó, Ramesh cho biết chưa gặp yêu cầu đảo ngược toàn bộ ca phẫu thuật, song khoảng 25% khách hàng muốn thu nhỏ miếng độn gò má.

Theo Ramesh, nhiều bệnh nhân trẻ theo đuổi looksmaxxing muốn chỉnh sửa những đặc điểm trên khuôn mặt mà họ không thích từ nhỏ. Điều này khiến bác sĩ gặp khó khăn trong việc đáp ứng mong muốn của bệnh nhân mà vẫn đảm bảo an toàn.

Riêng Tesarossa hài lòng với kết quả tự rạch khóe mắt và chưa có ý định chỉnh sửa thêm. Thiếu niên 15 tuổi thậm chí cho rằng tự thực hiện còn đáng tin cậy hơn để người khác can thiệp vào mắt mình.