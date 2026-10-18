Người bệnh đái tháo đường uống nước lá dứa có giúp kiểm soát đường huyết?

Lá dứa, còn gọi là lá nếp, là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường được dùng để tạo hương thơm cho món ăn và đồ uống. Trong dân gian, lá dứa còn được dùng để nấu nước uống với mong muốn hỗ trợ sức khỏe, trong đó có người mắc đái tháo đường. Vậy người bệnh đái tháo đường có thể uống nước lá dứa không và cần lưu ý gì khi sử dụng?

1. Lá dứa có tác dụng gì đối với đường huyết

Lá dứa (dứa thơm, lá nếp) có tính ôn/mát, vị nhạt, mùi thơm dễ chịu, quy kinh Can, Tỳ, Thận. Trong Y học Cổ truyền, lá dứa có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, an thần và sinh tân giúp hỗ trợ cải thiện chứng tiêu khát (đái tháo đường).

Với người mắc đái tháo đường, bệnh có những biểu hiện tương ứng với chứng tiêu khát trong y học cổ truyền, thường gặp khát nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, miệng khô. Tùy từng thể bệnh, phép điều trị có thể hướng đến thanh nhiệt, dưỡng âm, sinh tân dịch hoặc ích khí dưỡng âm.

Người bệnh đái tháo đường không được tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc để chuyển sang uống nước lá dứa. Ảnh: AI.

Dưới góc nhìn nghiên cứu hiện đại, lá dứa có một số thành phần sinh học đang được quan tâm. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy dịch chiết lá dứa có khả năng ức chế một số enzym tham gia phân giải tinh bột và đường, đồng thời thể hiện hoạt tính chống oxy hóa.

Về lý thuyết, việc làm chậm quá trình phân giải carbohydrate có thể ảnh hưởng đến lượng glucose được hấp thu sau ăn. Một số nghiên cứu trên động vật cũng ghi nhận những thay đổi liên quan đến độ nhạy insulin và chuyển hóa glucose khi dùng lá dứa.

2. Người bệnh đái tháo đường sử dụng lá dứa như thế nào?

Trong kinh nghiệm dân gian, lá dứa tươi hoặc phơi khô trong bóng râm (giữ màu xanh) thường được đun sắc lấy nước uống hàng ngày hoặc uống trước bữa ăn khoảng 20 phút để hỗ trợ ổn định đường huyết.

Có thể dùng khoảng 3-5 lá dứa tươi (khoảng 10–20 g), rửa sạch, cắt khúc, đun cùng 1 lít nước trong 10-15 phút; không nên thêm đường, mật ong, đường phèn hoặc sữa đặc để tránh làm tăng lượng carbohydrate đưa vào cơ thể.

Hiện chưa có liều dùng lá dứa được chuẩn hóa dành riêng cho người bệnh đái tháo đường, vì vậy, không nên tự áp dụng những công thức truyền miệng như dùng nhiều lá, nấu thật đặc hoặc uống thay nước lọc cả ngày với mục đích hạ đường huyết.

Đặc biệt, người bệnh không được tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc đái tháo đường để chuyển sang uống nước lá dứa. Việc đường huyết tăng kéo dài có thể gây tổn thương mắt, thận, thần kinh và hệ tim mạch, ngay cả khi người bệnh chưa có triệu chứng rõ ràng.

Lá dứa có thể được sử dụng như một nguyên liệu tạo hương cho đồ ăn, thức uống và tốt cho người đái tháo đường, nhưng không phải là phương pháp điều trị bệnh. Để kiểm soát đái tháo đường hiệu quả, người bệnh cần dùng thuốc theo đơn, ăn uống hợp lý, hạn chế đồ uống có đường, duy trì vận động phù hợp và theo dõi đường huyết định kỳ. Kiểm soát đường huyết đúng cách mới là biện pháp thiết thực giúp hạn chế biến chứng và duy trì chất lượng cuộc sống.