Gia Lai chuẩn bị đăng cai Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23

Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát các điều kiện và triển khai công tác tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026 vào ngày 6.10

Cuộc họp được tổ chức nhằm triển khai Công văn số 12169/UBND-KGVX ngày 30.9 năm nay của UBND tỉnh Gia Lai về chủ trương đăng cai, phối hợp tổ chức giải đấu, đồng thời thống nhất các phần việc để bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả.

Tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Ý cùng đại diện Công an tỉnh, Sở Y tế, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, UBND phường Pleiku, Công ty cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai và các đơn vị chuyên môn.

Đại diện CLB HAGL có Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam, Giám đốc điều hành CLB Nguyễn Tấn Anh. Đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam LĐBĐ Việt Nam có Phó Tổng Thư ký Nguyễn Minh Châu, Chánh Văn phòng Cao Ngọc Cẩm, Trưởng phòng Truyền thông Nguyễn Thu Hà cùng đại diện bộ phận tài trợ.

Tại cuộc họp, đại diện LĐBĐ Việt Nam báo cáo kế hoạch triển khai các phần việc phục vụ giải. Các sở, ngành và đơn vị của tỉnh Gia Lai cũng trao đổi về phương án phối hợp, từ công tác chuyên môn, cơ sở vật chất đến hậu cần, an ninh, y tế và truyền thông.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Gia Lai đăng cai một giải bóng đá quốc tế có quy mô lớn với sự góp mặt của các đội khách mời chất lượng. Vì vậy, công tác chuẩn bị được xác định cần tiến hành kỹ lưỡng, đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và tổ chức.

Sân vận động Pleiku (địa điểm dự kiến tổ chức các trận đấu) đang được tu bổ, nâng cấp và trồng lại mặt cỏ sau mùa mưa. Các hạng mục được rà soát nhằm đáp ứng yêu cầu về chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra giải.

Bên cạnh điều kiện thi đấu, công tác hậu cần cũng được chú trọng. Các phương án về lưu trú, ăn uống và di chuyển cho các đội bóng, ban huấn luyện, trọng tài cùng các thành phần tham dự đang được chuẩn bị.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau giải đấu được yêu cầu triển khai chặt chẽ. Hoạt động truyền thông cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm quảng bá giải đấu, thu hút người hâm mộ và góp phần giới thiệu hình ảnh Gia Lai tới du khách trong nước, quốc tế.

Từ phải sang: ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam; ông Nguyễn Tấn Anh - Uỷ viên BCH LĐBĐ Việt Nam, Giám đốc Điều hành CLB HAGL

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Ý cho biết, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026 nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đại diện CLB HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cũng báo cáo về quá trình phối hợp với LĐBĐ Việt Nam và các đơn vị liên quan trong chuẩn bị chuyên môn, cơ sở vật chất cũng như những điều kiện cần thiết phục vụ giải.

Việc tổ chức giải đấu không chỉ tạo thêm cơ hội thi đấu, cọ xát quốc tế cho các đội U23 mà còn được kỳ vọng thu hút người hâm mộ tới Pleiku, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026 dự kiến diễn ra tại Gia Lai từ ngày 10-14.11.