Lý do Gen Alpha không thích quảng cáo AI

Gen Alpha ngày càng có ảnh hưởng đến chi tiêu của các gia đình Mỹ, nhưng không dễ bị thuyết phục bởi quảng cáo. Thế hệ sinh từ năm 2010 dè chừng nội dung dùng AI, quan tâm chất lượng sản phẩm và muốn thương hiệu chứng minh sự chân thực bằng hành động, theo Modern Retail.

Tại hội nghị bán lẻ Shoptalk Fall ở Nashville (Mỹ), 5 thành viên Gen Alpha người Mỹ, từ học sinh trung học cơ sở đến trung học phổ thông, chia sẻ về những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm.

Trong khi nhiều thương hiệu đang tập trung vào Gen Z, Gen Alpha cũng trở thành nhóm khách hàng đáng chú ý. Thế hệ này hiện ảnh hưởng tới gần một nửa tổng chi tiêu của các gia đình Mỹ có trẻ 8-14 tuổi, đồng thời sở hữu sức mua trực tiếp khoảng 100 tỷ USD mỗi năm.

Theo nghiên cứu năm 2026 của HarrisX, công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Mỹ, và Allison Worldwide, công ty truyền thông toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, Amazon, Nike và McDonald's nằm trong số những thương hiệu phổ biến nhất ở các gia đình có thiếu niên Gen Alpha.

Muốn “người thật, việc thật”

Một trong những chủ đề nhận được sự đồng thuận lớn nhất từ nhóm thiếu niên là AI. Cả 5 đều không hào hứng khi thương hiệu sử dụng công nghệ này trong quảng cáo.

Hannah Schwartz (18 tuổi) gọi quảng cáo dùng AI là yếu tố khiến cô mất hứng thú và cho rằng các thương hiệu nên đầu tư tiền cho nghệ sĩ, nhà sáng tạo thực sự.

Miles Smith (15 tuổi) cũng cho rằng khoản tiền dùng cho AI có thể được trả cho một nhà thiết kế. Trong khi đó, Jewell Hamilton (15 tuổi) nhìn việc sử dụng AI như dấu hiệu thương hiệu chưa bỏ đủ công sức để thuyết phục khách hàng.

"Tôi là một thiếu niên. Tiền của tôi có hạn. Tôi không muốn đưa nó cho AI", Hamilton nói. Hình ảnh người mẫu AI còn khiến cô nghi ngờ liệu sản phẩm được quảng cáo có giống ngoài đời hay không.

Quảng cáo dùng AI có thể khiến người trẻ mất hứng thú với sản phẩm. Ảnh minh họa: AIHiroko Masuike/NYT.

Mia Somes, học sinh lớp 8, cho biết thích mua sắm trực tiếp bởi AI khiến cô ngày càng khó phân biệt nội dung trên mạng là thật hay giả.

Maliah Barker, học sinh lớp 10, kể trường cô từng định dùng thiết kế do AI tạo ra cho sản phẩm lưu niệm nhưng bị học sinh phản đối. Khi một học sinh đưa ra thiết kế do chính mình thực hiện, phương án này được đón nhận tích cực hơn.

Gen Alpha cũng không dễ bị thuyết phục bởi những tuyên bố về sự "chân thực". Hamilton cho rằng người đại diện phải phù hợp với thương hiệu và khách hàng. Nếu nhãn hàng chọn một nghệ sĩ gây tranh cãi hoặc quá xa lạ với cuộc sống của cô, niềm tin vào thương hiệu cũng giảm theo.

Gen Alpha không chỉ quan tâm sản phẩm mà còn chú ý cách chúng được làm ra. Smith thường tìm hiểu nguồn nguyên liệu, điều kiện lao động và có thể mất tới hai năm để tin lại một thương hiệu nếu phát hiện hãng quảng cáo sai về tính bền vững. Hamilton cũng không muốn mua hàng từ những công ty đối xử không tốt với nhân viên, nhưng sẵn sàng trả thêm cho sản phẩm bền và chất lượng.

Vẫn thích đến cửa hàng

Bên cạnh uy tín thương hiệu, nhóm thiếu niên đặc biệt quan tâm chất lượng và độ bền. Hamilton sẵn sàng trả thêm khoảng 20 USD nếu sản phẩm có chất liệu và kỹ thuật hoàn thiện tốt hơn.

Tuy nhiên, giá cao không mặc nhiên đồng nghĩa với đáng mua. Schwartz lấy ví dụ một chiếc áo ba lỗ giá 70 USD. Dù chất lượng tốt, cô vẫn khó chấp nhận mức giá này cho một món đồ chỉ mặc bên trong.

Dù đôi khi vẫn mua thời trang giá rẻ vì tiện lợi, Smith ưu tiên quần áo cũ nhờ chất lượng tốt hơn. Hamilton cũng thường mua đồ đã qua sử dụng.

Nhóm thiếu niên này cho rằng mua đồ cũ vừa tiết kiệm, thân thiện với môi trường, vừa giúp thể hiện cá tính và tránh mặc giống số đông.

Dù quen với mua sắm trực tuyến và mạng xã hội, phần lớn thiếu niên tham gia thảo luận vẫn thích đến cửa hàng. Tuy nhiên, bên cạnh mua sản phẩm, họ mong có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Barker cho rằng nếu các cửa hàng pop-up có thêm hoạt động thú vị, cô sẽ muốn mua hàng hơn.

Hamilton cảm thấy thoải mái tại những cửa hàng tuyển nhân viên ở độ tuổi thiếu niên, còn Schwartz chú ý đến không gian. Cô lấy phòng thử đồ của thương hiệu thời trang nữ Canada Aritzia làm ví dụ khi có ghế, gương và khu vực để bạn bè ngồi chờ trong lúc một người thử quần áo.

Gen Alpha ngày càng có tiếng nói trong thị trường tiêu dùng. Ảnh minh họa: Polina Tankilevitch/Pexels.

Trên mạng xã hội, những người có sức ảnh hưởng vẫn có khả năng tác động đến quyết định mua sắm nhưng phải tạo được niềm tin. Schwartz thích nghe đánh giá từ những influencer đã theo dõi lâu bởi họ giống "một người chị" hơn là người nổi tiếng xa cách.

Barker cũng cho rằng influencer gần gũi hơn vì "họ từng giống chúng tôi", nhưng sẽ mất niềm tin nếu người này chỉ nói tốt về sản phẩm. "Tôi có thể nhận ra điều đó không thật khi họ không nói bất kỳ nhược điểm nào", Barker nói.

Smith lại cởi mở hơn với người nổi tiếng. Anh cho biết có thể chú ý đến một thương hiệu nếu hãng hợp tác với nghệ sĩ mình yêu thích, nhưng dè chừng influencer vì cho rằng nhiều người quảng bá sản phẩm chủ yếu để kiếm tiền.