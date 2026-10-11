Đà Nẵng quyết tâm thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt khoảng 11% trở lên

Một dự án có vốn đầu tư lớn ven sông Hàn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố. Ảnh Ngô Anh Văn

Trong bối cảnh kinh tế thành phố Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng khá trong 9 tháng đầu năm 2026 với GRDP tăng 10,31% và quý 3/2026 đạt mức tăng trưởng cao nhất từ đầu năm là 11,83%, Đà Nẵng đã vượt qua nhiều thách thức để đạt được những kết quả ấn tượng. Thu ngân sách vượt dự toán và hàng trăm dự án tồn đọng đã được tháo gỡ nhờ các cơ chế đặc thù của Trung ương.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên cho cả năm, Đà Nẵng cần tăng trưởng 13,6% trong quý 4/2026. Điều này đòi hỏi một lượng vốn đầu tư lớn, khoảng 35.000 tỷ đồng, để thúc đẩy các dự án phát triển kinh tế. Thành phố đã chuẩn bị khởi công 28 dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 72.000 tỷ đồng và đang triển khai 72 dự án lớn khác.

Để hỗ trợ cho mục tiêu này, các tổ chức tín dụng đã tổ chức khoảng 750 buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, giải ngân cho vay mới 23,5 nghìn tỷ đồng cho hơn 2.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, dư nợ tín dụng chỉ tăng 4,45% đến cuối tháng 9/2026, cho thấy vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Thành phố cũng đã phê duyệt 356 dự án, áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, và hoàn thành xử lý 206 dự án. Tuy nhiên, dư nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm, lãi suất có xu hướng tăng, và số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể gia tăng. Nhiều dự án dù đã được tháo gỡ pháp lý vẫn chưa tiếp cận được vốn để triển khai.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đã và đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về tín dụng, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố mong muốn dòng vốn tín dụng tăng thêm trong những tháng cuối năm được ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh, các dự án hạ tầng, công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, logistics, xuất khẩu, và các dự án đã được tháo gỡ và đủ điều kiện tái khởi động.

Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm cho biết vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng năm 2026 đạt 88 nghìn tỷ đồng, tăng 42,25%, gần gấp 3 lần mức tăng của cả nước. Khu vực tư nhân đang là nguồn vốn chủ yếu của nền kinh tế thành phố với tỷ trọng chiếm 83,6%.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, phát biểu tại Hội nghị về giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo bà Tâm, để thực hiện kịch bản tăng trưởng 11,22% cho cả năm 2026, vốn đầu tư toàn xã hội quý 4/2026 cần đạt khoảng 35 nghìn tỷ đồng, đưa tổng vốn đầu tư cả năm lên khoảng 123 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với năm 2025. Khối lượng vốn quý 4 chiếm khoảng 28% vốn cả năm, trong khi thời gian chỉ chiếm 25%.

Trong bối cảnh này, Đà Nẵng đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm, như Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Tổ hợp đổi mới sáng tạo phía Nam, Chợ đầu mối Hòa Phước và Trung tâm logistics gắn với Chợ đầu mối Hòa Phước… Những dự án này đang gặp phải một số khó khăn về giải phóng mặt bằng, chi phí bồi thường và quy hoạch phân khu. Hiện, thành phố Đà Nẵng đang dồn sức nhằm sớm tháo gỡ các vướng mắc này để các dự án được triển khai đúng tiến độ góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố.

Với quyết tâm và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và ngành ngân hàng, thành phố Đà Nẵng đang hướng tới một tương lai phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những năm tới.