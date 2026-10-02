Avengers: Endgame chỉ còn cách Avatar chưa đến 35 triệu đô la

Bảy năm sau khi khép lại Infinity Saga, Avengers: Endgame một lần nữa trở thành tâm điểm của phòng vé toàn cầu. Phiên bản tái phát hành Avengers: Endgame Encore đang giúp bom tấn Marvel thu thêm hàng chục triệu USD, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 2,89 tỷ USD và rút ngắn đáng kể khoảng cách với Avatar của James Cameron.

Theo số liệu được Koimoi cập nhật ngày 1/10, Avengers: Endgame Encore đã mang về khoảng 89,6 triệu USD từ đợt phát hành lại, gồm 29,9 triệu USD tại Bắc Mỹ và 59,7 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Thành tích này đưa tổng doanh thu toàn cầu của Avengers: Endgame lên khoảng 2,89 tỷ USD, trong khi Avatar đang giữ mức khoảng 2,92 tỷ USD. Khoảng cách vì thế đã thu hẹp xuống dưới 35 triệu USD.

Sau 7 năm, Avengers: Endgame trở lại rạp với phiên bản Encore, tiếp tục thu hút khán giả và đưa tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 2,89 tỷ USD.

Trước đó, trong cuối tuần mở màn của đợt tái phát hành, Avengers: Endgame Encore thu khoảng 86 triệu USD trên toàn cầu, trong đó 26 triệu USD đến từ Bắc Mỹ và 60 triệu USD từ thị trường quốc tế. Disney xác nhận con số 86 triệu USD giúp bộ phim đứng đầu phòng vé toàn cầu trong tuần tái phát hành và đưa tổng doanh thu lên 2,885 tỷ USD, chỉ còn khoảng 39 triệu USD so với Avatar tại thời điểm đó.

Sự chênh lệch tiếp tục được thu hẹp trong những ngày sau đó khi Avengers: Endgame Encore vẫn duy trì doanh thu tại Bắc Mỹ. Theo Box Office Mojo, riêng phiên bản tái phát hành đã mang về khoảng 89,6 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa của bộ phim lên gần 888,3 triệu USD. Những con số mới khiến cuộc đua giữa hai bom tấn trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Trong tuần đầu tái phát hành, Avengers: Endgame Encore thu khoảng 86 triệu USD trên toàn cầu, trở thành tâm điểm của phòng vé quốc tế.

Điều khiến thành tích lần này đặc biệt nằm ở việc Avengers: Endgame đã hoàn thành hành trình chiếu rạp chính từ năm 2019. Bộ phim ban đầu thu khoảng 2,799 tỷ USD trên toàn cầu, sau đó từng vượt Avatar để trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử, trước khi tác phẩm của James Cameron giành lại vị trí dẫn đầu nhờ các đợt phát hành bổ sung.

Lần trở lại năm 2026 không đơn thuần là một suất chiếu lại. Avengers: Endgame Encore được bổ sung những nội dung mới có liên quan đến Avengers: Doomsday, bộ phim tiếp theo của thương hiệu Avengers dự kiến ra mắt vào tháng 12. Phiên bản tiêu chuẩn có thêm khoảng hai phút nội dung, trong khi một số suất chiếu Infinity Vision có thể bao gồm khoảng năm phút cảnh mới cùng phần mở đầu và nội dung sau phần giới thiệu cuối phim.

Sức hút của thương hiệu Marvel tiếp tục được thể hiện khi khán giả quay lại rạp dù phần lớn câu chuyện của Avengers: Endgame đã quá quen thuộc.

Các cảnh bổ sung được thiết kế như cầu nối giữa câu chuyện của Avengers: Endgame và Avengers: Doomsday. Marvel qua đó biến lần tái phát hành thành một sự kiện điện ảnh có nội dung mới thay vì chỉ đưa nguyên bản năm 2019 trở lại rạp. Chiến lược này cũng giúp khán giả có thêm lý do để trải nghiệm lại bộ phim trên màn ảnh rộng trước khi chương tiếp theo của Avengers xuất hiện.

Sức hút của đợt tái chiếu càng đáng chú ý khi đây là một bộ phim đã được phát hành rộng rãi trên nhiều nền tảng trong nhiều năm. Theo Disney, Avengers: Endgame Encore thu 86 triệu USD trong tuần đầu và trở thành một trong những màn tái phát hành có doanh thu mở màn lớn nhất lịch sử. Thành tích này cho thấy sức hút của thương hiệu vẫn đủ lớn để kéo khán giả trở lại rạp, dù câu chuyện chính đã được công chúng biết rõ từ lâu.

Khoảng cách doanh thu giữa hai bom tấn hiện được rút ngắn xuống dưới 35 triệu USD theo số liệu cập nhật đầu tháng 10.

Tại Việt Nam, sức nóng của Avengers: Endgame cũng thể hiện rất rõ. Theo Box Office Vietnam, bộ phim từng thu khoảng 280 tỷ đồng trong lần phát hành năm 2019. Khi Avengers: Endgame Encore trở lại vào ngày 25/9/2026, tổng doanh thu đã vượt 290 tỷ đồng và vượt Avatar 3: Fire and Ash, qua đó trở thành phim ngoại có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt theo số liệu được công bố tại thời điểm đó.

Ở quy mô toàn cầu, cuộc đua với Avatar hiện vẫn chưa kết thúc. Các số liệu cập nhật khác nhau theo thời điểm có thể khiến khoảng cách dao động, nhưng các nguồn quốc tế đều thống nhất rằng Avengers: Endgame đã tiến rất gần tới vị trí dẫn đầu. Koimoi hiện ghi nhận khoảng cách dưới 35 triệu USD, trong khi Disney trước đó công bố khoảng cách 39 triệu USD sau cuối tuần mở màn của bản Encore.

Nếu tiếp tục duy trì doanh thu trong những ngày tới, Avengers: Endgame có cơ hội tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Avatar. Tuy nhiên, việc có chính thức vượt qua hay không vẫn phụ thuộc vào doanh thu thực tế của đợt tái phát hành tại từng thị trường, thay vì chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng trong những ngày đầu.

Cuộc đua doanh thu giữa Avengers: Endgame và Avatar vẫn tiếp tục khi kết quả cuối cùng phụ thuộc vào doanh thu thực tế của đợt tái phát hành.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, màn tái xuất của Avengers: Endgame đã tạo nên một câu chuyện hiếm thấy tại phòng vé. Một bộ phim đã kết thúc hành trình thương mại từ nhiều năm trước vẫn có thể trở lại, thu thêm hàng chục triệu USD và một lần nữa đặt kỷ lục doanh thu toàn cầu vào tầm ngắm. Cùng lúc, Avengers: Doomsday đang được lên lịch phát hành ngày 18/12/2026, biến cuộc trở lại của Endgame thành màn khởi động đáng chú ý cho chương mới của thương hiệu Avengers.