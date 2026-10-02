Nữ diễn viên Việt tuổi 29 bất ngờ khoe bụng bầu vượt mặt, nhan sắc mẹ bầu nhận nhiều lời khen

Tối 1/10, Khả Ngân gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Trong những khoảnh khắc dạo phố, nữ diễn viên không còn giấu vòng hai như những lần xuất hiện trước mà thoải mái khoe bụng bầu đã lớn rõ rệt.

Khả Ngân chọn trang phục đơn giản, năng động với áo thun kết hợp quần ống rộng, mũ lưỡi trai, kính mắt và túi đeo vai. Đáng chú ý, cô chủ động vén áo để lộ bụng bầu. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên công khai hình ảnh mang thai sau thời gian dài vướng nghi vấn có tin vui. Cô hài hước tương tác với khán giả bằng câu hỏi về số em bé xuất hiện trong hình.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng, đồng thời dành lời khen cho vẻ ngoài rạng rỡ của nữ diễn viên khi chuẩn bị làm mẹ.

Hình ảnh mới của Khả Ngân - Ảnh: FBNV.

Tuổi 29 lần đầu làm mẹ, bụng bầu lớn vẫn trẻ trung

Khả Ngân sinh năm 1997, từng được biết đến với hình ảnh hot girl trước khi thử sức ở nhiều lĩnh vực như MC, ca hát và diễn xuất. Trong đó, phim ảnh là lĩnh vực giúp cô ghi dấu ấn rõ nét nhất.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình...

Trước khi công khai mang thai, Khả Ngân nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện với trang phục rộng hoặc những thiết kế có khả năng che vòng hai. Sự thay đổi về vóc dáng khiến tin đồn cô có tin vui xuất hiện trong thời gian dài, song nữ diễn viên không trực tiếp xác nhận.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh - Ảnh: FBNV.

Trong những bộ ảnh gần đây, Khả Ngân cũng thường lựa chọn trang phục dáng suông. Ở đời thường, cô chuộng quần áo rộng rãi, tối giản và đôi khi để mặt mộc khi gặp gỡ bạn bè.

Dù vóc dáng có nhiều thay đổi khi mang thai, gương mặt nữ diễn viên không khác biệt quá nhiều so với trước. Khả Ngân vẫn giữ vẻ trẻ trung, làn da tươi tắn và phong cách năng động.

Trong loạt ảnh công khai bụng bầu, thay vì váy áo cầu kỳ, người đẹp 29 tuổi chọn cách ăn mặc thoải mái, phù hợp với những tháng cuối thai kỳ.

Nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh trước khi công khai tin vui

Thông tin Khả Ngân mang thai được xác nhận khoảng một tháng sau khi cô và Nhan Phúc Vinh công khai mối quan hệ.

Cuối tháng 8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cầu hôn Khả Ngân. Nam diễn viên khoe khoảnh khắc bạn gái đeo nhẫn ở ngón áp út và thông báo cô đã đồng ý. Khả Ngân sau đó cũng đăng tải những hình ảnh tình cảm bên Nhan Phúc Vinh, xác nhận cả hai chuẩn bị bước vào chặng đường mới.

Trong chia sẻ khi ấy, nữ diễn viên nhắc đến việc cùng bạn trai xây dựng một mái ấm nhỏ và cảm ơn một “món quà” khiến niềm hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn. Cách diễn đạt này từng khiến nhiều khán giả cho rằng cô đang ngầm báo tin có em bé.

Ảnh: FBNV

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vốn rất kín tiếng về chuyện riêng tư. Trước khi công khai màn cầu hôn, cả hai gần như không chia sẻ về mối quan hệ tình cảm. Sau khi nhận lời cầu hôn, Khả Ngân cho biết dù bước sang một vai trò mới, cô vẫn muốn tiếp tục công việc và theo đuổi những dự án trong thời gian tới.

Về phía Nhan Phúc Vinh, nam diễn viên sinh năm 1986, từng tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2008 và lọt vào vòng chung kết. Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, anh chuyển hướng sang diễn xuất và dần ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Sao đổi ngôi, Đảo của dân ngụ cư, Đam mê nghiệt ngã, Tình yêu và tham vọng...

Sở hữu ngoại hình nam tính cùng chiều cao nổi bật, Nhan Phúc Vinh từng đảm nhận nhiều dạng vai, từ chính diện đến những nhân vật có nội tâm phức tạp. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.