'Nàng thơ' màn ảnh Việt cao vỏn vẹn 1m55, tuổi 30 visual vẫn như đôi mươi, vừa được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Hoàng Hà đang nhận được sự chú ý khi trở thành một trong những gương mặt Việt xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Trong đợt công bố mới, nữ diễn viên xuất hiện bên cạnh nhiều gương mặt quốc tế. Việc được đề cử nhanh chóng khiến khán giả Việt quan tâm bởi Hoàng Hà vốn sở hữu vẻ đẹp khác biệt so với hình ảnh chân dài, sắc sảo thường thấy ở nhiều mỹ nhân showbiz.

Nữ diễn viên sinh năm 1996, sở hữu chiều cao khoảng 1m55. Dù không có lợi thế về chiều cao, Hoàng Hà lại nổi bật nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi. Đặc biệt, vẻ ngoài trẻ trung giúp cô thường xuyên được nhận xét trông ít tuổi hơn con số 30.

Hoàng Hà vừa lọt top đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới - Ảnh: TC Candler

Cao 1m55 nhưng sở hữu gương mặt trẻ hơn tuổi

Hoàng Hà không thuộc nhóm mỹ nhân có chiều cao nổi bật nhưng điều này lại trở thành một trong những nét nhận diện của nữ diễn viên.

Vóc dáng nhỏ nhắn kết hợp với gương mặt bầu bĩnh, đường nét mềm mại giúp cô dễ tạo cảm giác gần gũi. Khi để tóc dài, trang điểm nhẹ và diện những bộ đồ đơn giản, Hoàng Hà vẫn có thể khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh nữ sinh.

Đôi mắt cũng là một trong những đặc điểm nổi bật trên gương mặt nữ diễn viên. Cô sở hữu đôi mắt lớn, biểu cảm linh hoạt, phù hợp với những nhân vật mang màu sắc trong trẻo, nhẹ nhàng.

Ngoài đời, Hoàng Hà không đóng khung bản thân trong một phong cách. Cô có thể xuất hiện nữ tính với váy áo mềm mại nhưng cũng thường lựa chọn trang phục trẻ trung, năng động.

Với chiều cao 1m55, nữ diễn viên ưu tiên những thiết kế có tỷ lệ gọn gàng, giúp vóc dáng không bị “nuốt” bởi trang phục. Váy ngắn, quần cạp cao, áo vừa vặn hoặc những bộ đồ đơn sắc là những lựa chọn dễ giúp người có vóc dáng nhỏ nhắn tạo cảm giác cao ráo hơn.

Ở những sự kiện cần vẻ ngoài nổi bật, Hoàng Hà có thể chuyển sang hình ảnh trưởng thành hơn với váy ôm dáng hoặc thiết kế có khoảng hở vừa phải. Tuy nhiên, nét trong trẻo đặc trưng trên gương mặt vẫn là điểm khiến cô dễ được nhận ra.

Từng gây chú ý khi hóa thân thành Dao Ánh

Hoàng Hà bước vào lĩnh vực giải trí qua các sản phẩm âm nhạc trước khi phát triển công việc diễn xuất chuyên nghiệp.

Tên tuổi cô được đông đảo khán giả biết đến hơn vào năm 2022, khi đảm nhận vai Dao Ánh trong bộ phim điện ảnh Em và Trịnh. Hình ảnh Dao Ánh với nét đẹp dịu dàng, trong trẻo giúp Hoàng Hà nhận được nhiều sự chú ý. Gương mặt mang màu sắc hoài cổ cùng vóc dáng nhỏ nhắn của cô cũng khá phù hợp với tạo hình nhân vật.

Sau Em và Trịnh, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với những màu sắc khác trên màn ảnh. Năm 2023, cô xuất hiện trong bộ phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn với vai Cô Phong, cho thấy hình ảnh khác so với vẻ dịu dàng trước đó.

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler tiếp tục đưa Hoàng Hà trở thành tâm điểm chú ý.

Ở tuổi 30, Hoàng Hà vẫn tạo được dấu ấn riêng giữa dàn mỹ nhân Việt nhờ vẻ ngoài nhỏ nhắn, trẻ trung. Không cần chiều cao nổi bật, nữ diễn viên 1m55 vẫn khiến khán giả nhớ đến bằng gương mặt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ đặc trưng.