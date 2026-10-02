Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D

Teaser trailer phim hoạt hình "Thế giới trần trụi". Video: ĐPCC

Từng thực hiện phim điện ảnh cho thiếu nhi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu thử sức với hoạt hình 3D. Anh cho biết kịch bản "Thế giới trần trụi" được phát triển từ ý tưởng ấp ủ suốt 20 năm, với sự cộng tác, chấp bút của hai nhà biên kịch ToTo Chan và Kim.

Phim xoay quanh Koo, một chú gà tre vô tình lạc vào khu công nghiệp chăn nuôi gà hiện đại. Tại đây, Koo gặp Moo và những chú gà sống trong một thế giới được vận hành hoàn hảo, từ thức ăn, tập luyện đến chăm sóc cơ thể, với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Hình ảnh giới thiệu dự án phim Thế giới trần trụi. Ảnh: ĐPCC

Tất cả đều tin mình đang trên đường đến một nơi được gọi là “thiên đường”, cho đến khi Koo và những người bạn phát hiện sự thật phía sau cánh cổng ấy.

Từ một chú gà “không giống ai”, Koo bắt đầu hành trình tìm cách thoát khỏi thế giới từng nghĩ là thiên đường, đồng thời đối diện với những lựa chọn về tự do, tình bạn, tình yêu và số phận.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, thế giới hoạt hình của phim được xây dựng từ tư duy điện ảnh, xuyên suốt từ kịch bản, nhân vật, thiết kế hình ảnh, âm nhạc đến giọng nói và biểu cảm của từng nhân vật.

Bộ phim ứng dụng các công nghệ hiện đại, trong đó có AI, để hỗ trợ sản xuất. Tuy nhiên, đạo diễn nhấn mạnh công nghệ chỉ là công cụ phục vụ sáng tạo. Câu chuyện, tính cách nhân vật, cảm xúc và ngôn ngữ điện ảnh vẫn do đội ngũ làm phim quyết định.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm một phim hoạt hình 3D. Ảnh: ĐPCC

"Thế giới trần trụi" do HKFilm và AIRO sản xuất, Galaxy phát hành, dự kiến khởi chiếu tại rạp năm 2027.