Danh tính 'tiểu tam' gây sốt trong Hoàng Hậu Tái Hôn

Trong những hình ảnh đầu tiên của Hoàng Hậu Tái Hôn, Lee Se-young nhận được nhiều sự chú ý khi hóa thân thành Rashta Isqua - nhân vật được xem là “tiểu tam” chen vào cuộc hôn nhân của Hoàng hậu Navier và Hoàng đế Sovieshu.

Điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm ở thời điểm hiện tại là tạo hình của nữ diễn viên. Chưa cần bàn đến diễn xuất, Lee Se-young đã gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung và có phần mong manh. Trang phục cổ trang, kiểu tóc cầu kỳ cùng những món trang sức giúp nữ diễn viên tái hiện hình ảnh một Rashta vừa xinh đẹp vừa nổi bật giữa chốn cung đình.

Lee Se-young gây chú ý với tạo hình Rashta Isqua trong Hoàng Hậu Tái Hôn.

Trong nguyên tác, Rashta vốn có xuất thân đặc biệt. Cô từng là một nữ nô lệ bỏ trốn trước khi được Sovieshu cứu và đưa vào cuộc sống hoàng gia. Từ một cô gái có thân phận thấp kém, Rashta dần trở thành người được Hoàng đế sủng ái và sau đó bước lên vị trí Hoàng hậu.

Sự xuất hiện của Rashta cũng là bước ngoặt lớn đối với cuộc hôn nhân giữa Sovieshu và Navier. Sovieshu yêu cầu Navier ly hôn để có thể cưới Rashta. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận rời khỏi hoàng cung trong cay đắng, Navier đưa ra yêu cầu tái hôn với Heinrey, mở ra câu chuyện chính của tác phẩm.

Rashta vì thế là một trong những nhân vật gây nhiều tranh luận nhất của Hoàng Hậu Tái Hôn. Nhân vật sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, đáng yêu nhưng lại đứng ở vị trí đối nghịch với nữ chính trong câu chuyện tình cảm.

Tạo hình ngọt ngào, nổi bật của Lee Se-young nhận nhiều sự chú ý.

Việc Lee Se-young được lựa chọn vào vai Rashta cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ diễn viên sinh năm 1992, bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình Hàn Quốc.

Lee Se-young từng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như The Crowned Clown, The Red Sleeve, The Law Cafe và The Story of Park's Marriage Contract. Đặc biệt, The Red Sleeve giúp cô được biết đến rộng rãi hơn với hình tượng nữ diễn viên có khả năng đảm nhận các nhân vật trong dòng phim cổ trang.

Với Hoàng Hậu Tái Hôn, Lee Se-young tiếp tục trở lại với bối cảnh cổ trang nhưng lần này đảm nhận một nhân vật có vị trí hoàn toàn khác. Rashta không phải nữ chính đứng ngoài cuộc tranh đấu mà trực tiếp liên quan đến biến cố khiến cuộc đời Navier thay đổi.

Tạo hình của Lee Se-young hiện là một trong những điểm được khán giả chú ý trước ngày phim chính thức phát hành. Nét đẹp ngọt ngào của nữ diễn viên tạo nên sự tương phản với hình ảnh quyền quý, điềm tĩnh của Navier do Shin Min-a đảm nhận.

Diễn viên Lee Se-young.

Hoàng Hậu Tái Hôn quy tụ dàn diễn viên chính gồm Shin Min-a trong vai Navier, Ju Ji-hoon vai Sovieshu, Lee Jong-suk vai Heinrey và Lee Se-young vai Rashta. Phim dự kiến phát hành trên Disney+ từ ngày 4/11/2026.

Khi câu chuyện chính thức lên sóng, cách Lee Se-young thể hiện Rashta sẽ là yếu tố được khán giả đặc biệt quan tâm. Trước mắt, tạo hình xinh đẹp và nổi bật của cô đã giúp nhân vật “tiểu tam” này trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trước thềm phim ra mắt.