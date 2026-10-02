Vừa công khai được Nhan Phúc Vinh cầu hôn, Khả Ngân báo tin vui đang mang bầu, được cả showbiz chúc mừng

Trên trang cá nhân, diễn viên Khả Ngân bất ngờ chia sẻ loạt ảnh đang mang bầu. Thông tin này được netizen lẫn giới showbiz tương tác nhiệt tình, với hàng loạt lời chúc mừng. Sau khi công bố tin chuẩn bị về chung nhà với Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân tiếp tục mang đến tin vui "chấn động" showbiz.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đã có nhiều năm hẹn hò bí mật. Cả hai không hề có sự tương tác nào gây chú ý, chỉ xuất hiện vài lần tại các sự kiện giải trí. Do đó, chuyện tình yêu của cặp đôi là một bất ngờ với công chúng.

Khả Ngân nói về tình yêu này: "Một hành trình mới và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình và cảm ơn “món quà” đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Khả Ngân bày tỏ: "Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng, Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Khả Ngân (sinh năm 1997) có tên thật là Trần Thị Kim Ngân. Bước chân vào làng giải trí từ năm 2012 với danh xưng "hot girl boxing", cô nhanh chóng khẳng định năng lực qua hàng loạt vai diễn điện ảnh và truyền hình.

Nhan Phúc Vinh (sinh năm 1986) được mệnh danh là "nam thần phim truyền hình Việt". Anh tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất tại trường ĐH Cần Thơ, nhưng sau đó đã rẽ lối sang nghệ thuật, khi ghi danh vào cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008 và "bén duyên" với lĩnh vực phim ảnh.