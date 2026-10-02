Nghệ sĩ Cát Phượng bất ngờ báo tin vui ở tuổi U60

Ở tuổi U60, nghệ sĩ Cát Phượng bất ngờ thông báo một tin vui trong công việc khi chính thức bước sang một lĩnh vực mới, hứa hẹn hoạt động năng nổ hơn trong thời gian tới. Với nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là một công việc mới mà còn là “sân khấu mới, chặng đường mới” để Cát Phượng tiếp tục kết nối với khán giả.

Ở tuổi U60, nghệ sĩ Cát Phượng bất ngờ thông báo một tin vui trong công việc

Cụ thể, trên trang cá nhân, Cát Phượng chia sẻ về việc tham gia vào một hệ thống quản lý và bắt đầu thử sức trong lĩnh vực thương mại số. Nữ nghệ sĩ cho biết cô rất vui khi có thêm một “sân khấu” mới, đồng thời bật mí sẽ xuất hiện thường xuyên hơn qua những phiên livestream được đầu tư chỉn chu.

Cát Phượng viết: “Với Cát, ánh đèn sân khấu và tình cảm của khán giả luôn là những điều vô cùng quý giá. Và lần này, Cát rất vui khi được bước sang một 'sân khấu' mới, thử sức trong lĩnh vực thương mại số.

Sắp tới, Cát sẽ gặp gỡ cả nhà nhiều hơn qua những phiên livestream được đầu tư chỉn chu, cùng chia sẻ và giới thiệu những sản phẩm chất lượng mà cô Cát tin rằng sẽ mang đến nhiều lựa chọn hữu ích cho mọi người. Một hành trình mới sắp bắt đầu. Hẹn gặp cả nhà trong những phiên livestream sắp tới và mong mọi người vẫn sẽ luôn yêu thương, ủng hộ Cát trên chặng đường mới này nhé!”.

Thông báo của Cát Phượng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến nữ nghệ sĩ khi cô có thêm một hướng đi mới trong công việc ở tuổi U60. Không ít khán giả cũng bày tỏ sự háo hức khi sắp được gặp Cát Phượng thường xuyên hơn trên các phiên livestream.

Thông báo của Cát Phượng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Cát Phượng vẫn giữ được mối quan hệ đặc biệt với khán giả. Vì thế, việc cô tiếp tục tìm kiếm một “sân khấu” mới được nhiều người xem như một dấu hiệu tích cực, cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn muốn duy trì sự kết nối với công chúng thay vì đứng ngoài những thay đổi của thị trường.

Ở chặng đường mới, Cát Phượng sẽ có thêm một không gian để trò chuyện, chia sẻ và tương tác trực tiếp với khán giả. Với nữ nghệ sĩ, ánh đèn sân khấu có thể được thay đổi bằng một hình thức khác, nhưng tình cảm Cát Phượng dành cho khán giả vẫn là điều được đặt ở vị trí quan trọng.