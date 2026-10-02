Màn biến hóa ấn tượng của Quán quân Siêu mẫu nhí Việt Nam Quốc tế

Trần Thảo Vy gây chú ý với màn thay đổi trang phục ngay trên sân khấu Shine Fest 2026. Đặc biệt, màn "quick-change” vô cùng mượt mà, thần tốc ngay giữa phần trình diễn của Thảo Vy đã khiến người xem vô cùng ấn tượng. Sự chuyển dịch trang phục bất ngờ nhưng chuẩn xác đến từng nhịp điệu đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Cất cao tiếng hát bằng chất giọng vang, trong trẻo, Thảo Vy đã truyền tải trọn vẹn thông điệp về những ước mơ, ngọn lửa đam mê và khát khao vươn lên của thế hệ trẻ đúng với tinh thần bài hát.

Trần Thảo Vy kết hợp ca hát và thời trang trong tiết mục “Khát Vọng Tỏa Sáng”. Góp mặt ấn tượng với vai trò ca sĩ nhí khách mời đặc biệt, kết hợp cùng màn thay đổi trang phục mãn nhãn và ca khúc "Khát Vọng Tỏa Sáng" tại Fashion Show Shine Fest - Hành trình tỏa sáng 2026 đã khẳng định sức hút vượt trội của Trần Thảo Vy.