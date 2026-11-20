Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Lự.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2024, một phụ nữ cùng xã nhờ Lự làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, Lự vẫn nhận lời và hứa sẽ thực hiện được. Sau đó, Lự nhiều lần yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền với lý do phục vụ việc đo đạc, làm thủ tục đất đai. Tuy nhiên, số tiền nhận được bị Lự sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi không thực hiện được cam kết, Lự đưa ra nhiều lý do trì hoãn và không hoàn trả tiền. Cơ quan điều tra xác định số tiền Lự bị cáo buộc chiếm đoạt là 52 triệu đồng.