Nữ nhân viên cửa hàng trang sức đã chống trả một tên cướp sau khi hắn ta cố gắng lấy trộm đồ có giá trị từ cửa hàng ở Argentina.

Đoạn clip ghi lại vào ngày 17/11 cho thấy vụ cướp bất thành tại cửa hàng trang sức Emanuel ở Villa Gesell, Buenos Aires.

Nghi phạm bước vào cửa hàng trong trang phục phụ nữ, mang theo túi xách và quàng khăn che đầu, giả vờ là khách hàng.

Nữ nhân viên chống trả lại tên cướp. Ảnh cắt từ clip/Infobae

Hắn ta di chuyển ra phía sau quầy và đe dọa nhân viên, nhưng cô đã chống cự, giằng co với hắn.

Tên cướp bỏ chạy tay không và tẩu thoát trên một chiếc xe tải Peugeot Expert màu xám, nơi đồng bọn đang chờ sẵn bên ngoài.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng chiếc xe tải này bị đánh cắp và mang biển số đăng ký của một chiếc xe khác.