Ngày 21/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 5/11 đến 20/11/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong.

Trước đó, khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã chủ động bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại nơi đóng quân của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 để bảo vệ, chăm sóc và hương khói.

Với tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, đơn vị đã kết hợp các nguồn tin do người dân cung cấp với việc xác minh dấu tích chiến trường để khoanh vùng, xác định vị trí và tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và hệ thống giao thông hào. Một số hài cốt được tìm thấy trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng. Đây là những dấu tích phản ánh hoàn cảnh chiến đấu, cứu chữa thương binh và sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy còn trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật, gồm: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng một số vật dụng sinh hoạt khác.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước triển khai các hoạt động xác định danh tính.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại những khu vực lân cận; quyết tâm tìm kiếm, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ.

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