Lựa chọn mới của Hari Won và Trấn Thành

Sau nhiều năm đồng hành trong cuộc sống, Hari Won và Trấn Thành lại đang đi theo hai hướng khá khác biệt trong nghệ thuật. Nếu Hari Won gần như dừng đóng phim điện ảnh từ năm 2019 để tập trung vào âm nhạc, truyền hình và các hoạt động giải trí khác, Trấn Thành lại từng bước chuyển mình từ diễn viên, MC sang đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim.

Sự thay đổi này càng được chú ý khi cả hai từng có thời gian cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Hari Won và Trấn Thành từng góp mặt trong Trùm Cỏ, Bệnh Viện Ma và sau đó là Cua Lại Vợ Bầu. Tuy nhiên, kể từ Cua Lại Vợ Bầu năm 2019, cặp đôi không còn tái hợp với tư cách một cặp diễn viên chính trên màn ảnh rộng.

Hari Won và Trấn Thành trong Bệnh Viện Ma.

Với Hari Won, Oppa, Phiền Quá Nha! ra mắt năm 2019 trở thành dự án điện ảnh gần nhất của cô tại Việt Nam. Sau bộ phim này, nữ nghệ sĩ không xuất hiện thêm trong một dự án điện ảnh mới nào với vai trò diễn viên cho đến nay. Khoảng thời gian 7 năm rời màn ảnh rộng khiến hành trình điện ảnh của Hari Won trở thành một khoảng trống đáng chú ý, nhất là khi cô từng có giai đoạn liên tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau.

Trước khi dừng lại, Hari Won từng tham gia hàng loạt tác phẩm như Chàng Trai Năm Ấy, 49 Ngày, Trùm Cỏ, Bệnh Viện Ma, 49 Ngày 2, Em Là Bà Nội Của Anh, Cua Lại Vợ Bầu và Oppa, Phiền Quá Nha!. Theo số liệu được công bố, tổng doanh thu các phim có sự góp mặt của Hari Won vượt 220 tỷ đồng. Riêng 49 Ngày 2 đạt hơn 42 tỷ đồng, còn Oppa, Phiền Quá Nha! đạt khoảng 18 tỷ đồng tại phòng vé.

Đáng chú ý, Hari Won không hoàn toàn rời xa lĩnh vực diễn xuất. Năm 2026, cô đồng hành cùng Trấn Thành trong quá trình thực hiện dự án điện ảnh Hàn Quốc KAL: Thanh kiếm của Godumakhan. Tuy nhiên, đây không phải màn tái hợp diễn xuất của hai vợ chồng. Vai trò của Hari Won chủ yếu liên quan đến việc hỗ trợ Trấn Thành trong quá trình làm việc với ê-kíp tại Hàn Quốc, đặc biệt về ngôn ngữ và giao tiếp.

Trong khi đó, Trấn Thành lại có bước chuyển mạnh mẽ ở lĩnh vực điện ảnh. Từ một diễn viên và MC quen thuộc, anh bắt đầu tạo dấu ấn rõ rệt với vai trò đạo diễn từ Bố Già năm 2021. Sau đó, anh lần lượt thực hiện Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ, trước khi tiếp tục với Thỏ Ơi!!. Chuỗi tác phẩm này đưa tổng doanh thu các phim do Trấn Thành đạo diễn vượt mốc 2.200 tỷ đồng.

Trấn Thành tiếp tục đào sâu vào phía sau ống kính.

Trong đó, Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ khoảng 475 tỷ đồng, Mai khoảng 551 tỷ đồng và Bộ Tứ Báo Thủ khoảng 332 tỷ đồng. Thỏ Ơi!! tiếp tục nối dài hành trình phòng vé của Trấn Thành trong năm 2026. Những con số này cho thấy hướng đi của Trấn Thành đã thay đổi đáng kể, thay vì chỉ đứng trước máy quay, anh ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho quá trình tạo nên một bộ phim.

Hiện tại, Trấn Thành đang tiếp tục thực hiện EM, dự án điện ảnh dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Đinh Mùi 2027, tức ngày 6/2/2027. Ê-kíp chính thức khai máy từ ngày 7/8/2026 và đến giữa tháng 9, Trấn Thành vẫn liên tục cập nhật hình ảnh quá trình ghi hình. Nội dung cùng dàn diễn viên của phim vẫn được giữ kín.

Như vậy, nếu Hari Won lựa chọn tạm dừng điện ảnh để dành thời gian cho những lĩnh vực phù hợp với lịch trình hiện tại, Trấn Thành lại tiếp tục đào sâu vào phía sau ống kính. Hai lựa chọn không giống nhau nhưng đều cho thấy sự thay đổi trong cách cả hai xây dựng hành trình nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động.

Ở đời sống riêng, Hari Won và Trấn Thành vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Dù không còn cùng xuất hiện trên màn ảnh như trước, cả hai vẫn đồng hành trong công việc và cuộc sống.

Sau gần một thập kỷ kể từ lần gần nhất cùng đóng phim, Hari Won và Trấn Thành hiện đã có những lựa chọn riêng trên con đường nghệ thuật. Một người tạm rời màn ảnh rộng, một người tiếp tục đứng sau những dự án điện ảnh mới, và câu chuyện của cả hai vẫn đang được nối dài theo những cách khác nhau.