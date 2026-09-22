Lịch âm 22/9 - Xem lịch âm ngày 22/9

Thông tin về lịch âm ngày 22/9

Âm lịch: Ngày 12/8/2026 Tức ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Hành Mộc - Sao Vĩ - Trực Mãn - Ngày Huyền Vũ Hắc Đạo.

Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 22/9).

Trạch Nhật: Ngày Kỷ Hợi - Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Âm Thổ khắc Âm Thủy: Là ngày có Thiên Can khắc với Địa Chi nên rất xấu. Nếu tiến hành công việc sẽ có nhiều trở ngại, mọi việc tốn công sức, khó thành. Vì vậy nên tránh làm những việc lớn.

Giờ tốt, giờ xấu ngày 22/9

Giờ hoàng đạo

Ất Sửu (1h-3h): Hải trung Kim.

Mậu Thìn (7h-9h): Đại lâm Mộc.

Canh Ngọ (11h-13h): Lộ bàng Thổ.

Tân Mùi (13h-15h): Lộ bàng Thổ.

Giáp Tuất (19h-21h): Sơn đầu Hỏa.

Ất Hợi (21h-23h): Sơn đầu Hỏa.

Giờ hắc đạo

Giáp Tý (23h-1h): Hải trung Kim.

Bính Dần (3h-5h): Lô trung Hỏa.

Đinh Mão (5h-7h): Lô trung Hỏa.

Kỷ Tỵ (9h-11h): Đại lâm Mộc.

Nhâm Thân (15h-17h): Kiếm phong Kim.

Quý Dậu (17h-19h): Kiếm phong Kim.

Tuổi hợp xung ngày 22/9

Tuổi hợp ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Tân Tỵ, Đinh Tỵ.

Việc nên làm và việc kiêng kỵ ngày 22/9

Việc nên làm: Xuất hành đi xa - Kiện tụng, tranh chấp.

Việc kiêng kị: Động thổ - Đổ trần, lợp mái nhà - Xây dựng, sửa chữa nhà - Cưới hỏi - Khai trương, cầu tài lộc, mở cửa hàng, cửa hiệu - An táng, mai táng - Tế lễ, chữa bệnh - Nhập trạch, chuyển về nhà mới.

Xuất hành ngày 22/9

Hướng xuất hành

Hỉ Thần: Đông Bắc.

Tài Thần: Chính Nam.

Giờ xuất hành

23h-1h và 11h-13h: Đại An. Mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam – Nhà cửa yên lành. Người xuất hành đều bình yên.

1h-3h và 13h-15h: Tốc Hỷ. Vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam. Đi việc gặp gỡ các Quan nhiều may mắn. Chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về.

3h-5h và 15h-17h: Lưu Niên. Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện các nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về. Mất của, đi hướng Nam tìm nhanh mới thấy. Nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường. Việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn.

5h-7h và 17h-19h: Xích Khẩu. Hay cãi cọ, gây chuyện đói kém, phải nên phòng. Người ra đi nên hoãn lại. Phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. (Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận… tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau).

07h-09h và 19h-21h: Tiểu Các. Rất tốt lành, đi thường gặp may mắn. Buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp. Có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.

9h-11h và 21h-23h: Tuyệt Lộ. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, ra đi hay gặp nạn.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!