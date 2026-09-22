Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 1 Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Sáng 22-9, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực địa tình hình triển khai Dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra Dự án thành phần 1 Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo báo cáo của UBND xã Phước Dinh, phạm vi thực hiện Dự án thành phần 1 có 783 trường hợp/515ha bị ảnh hưởng, gồm khu nhà máy và khu tái định cư. Tính đến ngày 21-9, địa phương đã xác nhận nguồn gốc đất cho 366 trường hợp; lập phương án bồi thường 366 trường hợp/366ha; trình thẩm định 355 trường hợp/341,7ha, trong đó 345 trường hợp/340,9ha đã thẩm định xong và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Có 105 trường hợp/165,1ha đã được chi trả; diện tích đất thu hồi, quản lý đạt 164ha; giải ngân 938/1.779 tỷ đồng, đạt 52,7%.

So với đầu tháng 9, công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến ở nhiều khâu. Tuy nhiên, khối lượng còn lại khá lớn, tập trung chủ yếu tại khu nhà máy. Trong số 693 trường hợp thuộc khu vực này, 67 trường hợp/142,7ha đã nhận tiền hoặc bàn giao mặt bằng; 29 trường hợp/49ha đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả. Đáng chú ý, 173 trường hợp/93,74ha cần rà soát, điều chỉnh giấy xác nhận do thay đổi chủ sử dụng hoặc có sai lệch diện tích; 419 trường hợp/133,36ha cần tiếp tục rà soát, họp xét lại nguồn gốc đất. Địa phương phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu nhà máy trước ngày 15-10.

Máy móc, phương tiện đang khẩn trương thi công các hạng mục tại khu tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kiểm tra bản đồ, nắm tiến độ triển khai từng khu vực của Dự án thành phần 1.

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu xã Phước Dinh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan bám sát từng nhóm hồ sơ, tập trung xử lý những điểm nghẽn về nguồn gốc đất, thẩm định, phê duyệt phương án và chi trả bồi thường. Những trường hợp đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn tất thủ tục. Đối với các vị trí ưu tiên phục vụ thi công, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng tặng quà, động viên Tổ phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đến thăm, động viên Tổ phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đóng tại thôn Vĩnh Trường. Sau khi nghe báo cáo tình hình xử lý các hồ sơ, vướng mắc tại địa bàn, đồng chí ghi nhận nỗ lực của các thành viên tổ công tác; yêu cầu tổ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với xã Phước Dinh, bám sát địa bàn và từng trường hợp để kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 1.