Lâm Đồng đã di dời 22 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) ổn định sinh hoạt tại điểm sơ tán do sụt lún, sạt lở đất. Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN

Theo đó, trước nguy cơ sạt lở cao tại Dự án khu dân cư K’Nớ 5 do ảnh hưởng mưa lũ trong thời gian qua, UBND xã Đam Rông 4 đã thực hiện hai đợt di dời người dân đến nơi an toàn. Cụ thể, đợt thứ nhất gồm 11 hộ dân và 57 nhân khẩu thuộc khu A; đợt thứ hai gồm 11 hộ dân với 68 nhân khẩu thuộc khu B đã được vận động, hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. UBND xã Đam Rông 4 cũng có đề xuất các cơ quan liên quan hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân thực hiện di dời khỏi khu vực sạt lở nêu trên với số tiền đề nghị dự kiến 1,36 tỷ đồng trong thời gian dự kiến 120 ngày.

Theo UBND xã Đam Rông 4, từ đầu mùa mưa đến nay, tình trạng sạt lở tại khu dân cư K’Nớ 5 diễn tiến ngày càng phức tạp. Tại khu A của dự án, nhà các hộ dân từ vị trí A1 đến đến A20 xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở taluy dương đồi đất phía sau nhà dân. Khu vực đồi đất này có độ cao khoảng 30 - 50m, độ dốc khoảng 45 - 60 độ, chiều dài khoảng 500m, chiều rộng khoảng 50m.

Đặc biệt, khu vực các hộ dân tại các lô khu B và từ D1 đến D10 bị sạt lở nghiêm trọng; một số hộ đã bị sạt lở làm trôi các công trình phụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, có trường hợp điểm sạt lở đã tiến sát khu vực nhà ở. Bên cạnh đó, tại nhiều vị trí trong khu dân cư trên còn xuất hiện nguy cơ sạt lở taluy âm phía sau nhà. Một số mảng đất đồi phía sau khu tái định cư bị kéo sập, tạo hàm ếch lớn dưới chân taluy âm. Tình trạng trên gây tâm lý lo lắng, bất an cho người dân, nhất là trong thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài như hiện nay.

Được biết, Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn khu dân cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 được UBND huyện Lạc Dương cũ phê duyệt và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng Lạc Dương (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương) làm chủ đầu tư.

Dự án đã triển khai thực hiện, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2020. Tổng số lô đất đã cấp cho các hộ dân đến nay là 73 lô để xây dựng công trình nhà ở, tái định cư. Trong đó đa phần là các hộ dân có nhà ở nguy cơ sạt lở từ nơi khác được đưa về tái định cư ở khu dân cư K’Nớ 5. Trong mùa mưa một số năm trước, tình trạng sạt lở tại khu dân cư K’Nớ 5 cũng đã xuất hiện (TTXVN đã có tin bài phản ánh) nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để./.