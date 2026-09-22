Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải dự lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; Ngô Vũ Thăng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải (bên trái) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều dự lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam tại Đoàn Cải lương Hương Tràm.

Trong không khí trang trọng, các văn nghệ sĩ dâng hương tưởng nhớ, tri ân những bậc tiền nhân, Tổ nghề nghệ thuật sân khấu, nghệ nhân, nghệ sĩ qua các thế hệ đã sáng tạo các loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, gìn giữ, trao truyền và làm giàu cho bản sắc văn hoá dân tộc.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thạnh Trị (bên trái) và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quốc Thanh tham dự lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Bạch Đằng (bên phải) tham dự lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam.

Đối với các nghệ sĩ Đoàn Cải lương Hương Tràm, lễ Giỗ Tổ không chỉ bày tỏ lòng tri ân, mà còn là dịp để nhìn lại trách nhiệm với nghề. Việc bảo tồn loại hình nghệ thuật cải lương được xác định phải bắt đầu từ những giá trị cốt lõi như tiếng đàn, lời ca, nghệ thuật diễn xuất, cùng giá trị nhân văn và bản sắc văn hoá Nam Bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng tham dự lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam.

Song song với giữ gìn truyền thống, Đoàn Cải lương Hương Tràm xác định đổi mới là yêu cầu tất yếu để cải lương thích ứng với đời sống đương đại. Đơn vị tiếp tục chú trọng rèn luyện chuyên môn, tập trung đào tạo đội ngũ nghệ sĩ trẻ, tạo điều kiện để các thế hệ kế thừa học hỏi, sáng tạo và tiếp nối nghề.

NSƯT Nguyễn Lịch Sử, Trưởng Đoàn Cải lương Hương Tràm, đánh ba hồi trống trước lễ dâng hương.

Các thế hệ nghệ sĩ, nguyên lãnh đạo Đoàn Cải lương Hương Tràm thành kính dâng hương lên bàn thờ Tổ.

Chia sẻ tại buổi lễ, NSƯT Nguyễn Lịch Sử, Trưởng Đoàn Cải lương Hương Tràm, bày tỏ: "Theo đuổi nghệ thuật sân khấu bắt đầu bằng đam mê, nhưng để đi đường dài cần sự khổ luyện, tài năng, lòng yêu nghề và trên hết là cái tâm đối với Tổ nghiệp, với khán giả".

“Nối tiếp chặng đường của các thế hệ đi trước, những người đã dành trọn đời mình mang lời ca tiếng hát phục vụ Nhân dân, thế hệ nghệ sĩ hôm nay nhận thức sâu sắc rằng: Giữ nghề không chỉ là giữ những gì sẵn có, mà phải làm cho nghệ thuật truyền thống tiếp tục sống động trong dòng chảy đời sống hiện đại”, NSƯT Nguyễn Lịch Sử nhấn mạnh.

Tiết mục "Ơn Tổ - Tình nghề - Sáng mãi niềm tin" do các nghệ sĩ Đoàn Cải lương Hương Tràm biểu diễn trong lễ kỷ niệm.

Ngày Giỗ Tổ sân khấu (12/8 âm lịch hằng năm) là dịp nhắc nhở về đạo đức làm nghề: trân trọng tiền nhân, tôn trọng đồng nghiệp, dìu dắt thế hệ trẻ và có trách nhiệm với khán giả.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và sự thay đổi trong phương thức biểu diễn, tình yêu nghề cùng bản sắc nghệ thuật và sự gắn bó với khán giả chính là nền tảng vững chắc để sân khấu truyền thống tiếp tục tồn tại và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỷ niệm cùng các nghệ sĩ Đoàn Cải lương Hương Tràm.