Gần 100 tỷ đồng xây kè kết hợp đường đi bộ dọc sông An Hòa, TP Huế

Ngày 22/9, ông Lê Thành Bắc, Phó giám đốc Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án Thừa Thiên - Huế cho biết, bằng nguồn vốn Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên - Huế, thành phố đang triển khai đầu tư dự án nạo vét, xây kè kết hợp đường đi bộ dọc sông An Hòa và nạo vét, xây kè hồ Hữu Bảo với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Sông An Hòa được xây dựng kè, kết hợp đường đi bộ mục tiêu hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao khả năng thoát lũ, chống sạt lở cho khu vực.

Công trình thuộc gói thầu số 45, do Liên danh kè sông An Hòa thực hiện. Dự án khởi công từ tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2028. Mục tiêu dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao khả năng thoát lũ, chống sạt lở cho khu vực.

Sau 6 tháng thi công, tổng giá trị thực hiện toàn gói thầu đạt gần 34/92 tỷ đồng. Giá trị giải ngân thực tế đạt gần 30 tỷ đồng, tương ứng 32,08% kế hoạch vốn.

Cụ thể, hạng mục nạo vét, xây kè sông An Hòa, có giá trị gần 79 tỷ đồng, đến nay đơn vị đã hoàn thành 31 tỷ đồng, đạt 39,4% khối lượng công việc.

Nhà thầu đang tập trung thi công dự án để hoàn thành đúng tiến độ.

Ở hạng mục nạo vét, xây kè hồ Hữu Bảo có giá trị gần 14 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đến nay chỉ đạt 2,72 tỷ đồng, tương đương 20,1% kế hoạch.

Theo chủ đầu tư, hạng mục nạo vét, xây kè hồ Hữu Bảo liên tục trễ hẹn so với kế hoạch, tiến độ chi tiết đã được phê duyệt. Qua đó, chủ đầu tư đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm tiến độ hợp đồng thi công đối với Công ty TNHH Tân Bảo Thành, với số gần 55 triệu đồng.

Sau khi xử phạt, chủ đầu tư yêu cầu Công ty TNHH Tân Bảo Thành khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị, lập lại tiến độ bù cho phần khối lượng đã bị chậm trễ, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chung của toàn bộ gói thầu vào đầu năm 2028.

Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) được UBND thành phố phê duyệt năm 2016, điều chỉnh năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính TP Huế) làm đại diện chủ đầu tư. Dự án gồm có 11 gói thầu xây lắp (chưa kể phần vốn dư) có tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương, trong đó chi phí xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng. Giá trị đã giải ngân cho các gói thầu đến nay hơn 872 tỷ đồng, đạt 83,76%, trong đó có 7 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn 4 gói thầu đang thực hiện. Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30/6. Tuy nhiên, tháng 7/2024 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2028.