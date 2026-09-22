Xem ngay lịch âm dương hôm nay 22/9

Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ trao cơ hội, đặt ra mục tiêu và kỳ vọng lớn cho TP Đồng Nai mà còn đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai phải xác định quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết, mà trước hết là tháo gỡ điểm nghẽn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để bứt phá phát triển hệ thống hạ tầng, tạo đà tăng trưởng bền vững.