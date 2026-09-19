Làm mới mình từ công việc pháp chế

Được đào tạo chính quy chuyên ngành luật, khi về công tác tại Ban Tổng hợp, Kế hoạch, Thiếu tá Đỗ Thị Vương Quỳnh nhận thấy việc rà soát, đối chiếu văn bản bằng tài liệu giấy còn mất nhiều thời gian, dễ bỏ sót thông tin. Từ thực tiễn đó, chị chủ động nghiên cứu, đề xuất số hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Học viện.

Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu pháp lý trực tuyến nội bộ, chị góp phần rút ngắn khoảng 70% thời gian tra cứu, thẩm định tính pháp lý đối với các quyết định, tờ trình và văn bản điều hành của Ban giám đốc Học viện. Đồng thời, chị tham mưu công bố thành công 6 thủ tục hành chính nội bộ, góp phần cắt giảm khâu trung gian, chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trên môi trường số. Việc lưu trữ, khai thác hồ sơ trên mạng nội bộ không chỉ tạo thuận lợi cho tra cứu mà còn góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong môi trường Quân đội.

Thiếu tá Đỗ Thị Vương Quỳnh.

Không chỉ chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, Thiếu tá Đỗ Thị Vương Quỳnh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn đồng chí, đồng đội sử dụng các phần mềm tra cứu pháp luật chuyên ngành và khai thác hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản. Qua đó, chị góp phần lan tỏa tinh thần tự học, tự bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin tại Văn phòng Học viện Chính trị.

Những nỗ lực trong công tác đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sau gần 7 năm công tác trong Quân đội, chị có 4 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua toàn quân; được tặng 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng nhiều phần thưởng khác.

Khiêm tốn nói về thành tích của mình, Thiếu tá Đỗ Thị Vương Quỳnh chia sẻ: “Chuyển đổi số trước hết phải bắt đầu từ thay đổi tư duy cá nhân. Trong môi trường Quân đội hiện đại, nếu không tự làm mới mình và làm chủ công nghệ, người làm công tác pháp chế rất dễ tụt hậu”. Với Quỳnh, phần thưởng ý nghĩa nhất là những văn bản tham mưu luôn đúng luật, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Từ công tác pháp chế, Thiếu tá Đỗ Thị Vương Quỳnh đã biến những điều luật, quy định tưởng như khô khan thành động lực đổi mới sáng tạo. Hình ảnh nữ sĩ quan miệt mài nghiên cứu pháp luật, làm chủ công nghệ là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, giỏi chuyên môn, ham học hỏi và chủ động đổi mới của cán bộ Quân đội hôm nay.