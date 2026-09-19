Du học sinh Việt được 3 tập đoàn lớn mời thực tập, nhận 'Sao Tháng Giêng' và 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

Đỗ Anh Khoa (2003) là sinh viên năm thứ ba, theo học song ngành Tài chính và Quản trị Chiến lược tại ĐH Quản lý Singapore (SMU).

Từng phải tự làm quen với môi trường mới, Khoa hiểu ý nghĩa của việc có người hướng dẫn, chia sẻ khi sống xa quê hương. Trải nghiệm ấy là một lý do khiến anh tiếp tục dành thời gian cho cộng đồng, ngay cả khi lịch học và công việc ngày càng bận rộn.

Đỗ Anh Khoa (2003) hiện theo học song ngành Tài chính và Quản trị Chiến lược tại ĐH Quản lý Singapore (SMU).

Từ học cách tự lập đến mong muốn đồng hành

Khoa lựa chọn Singapore bởi môi trường giáo dục quốc tế và khoảng cách gần Việt Nam. Khoảng 8 năm sinh sống tại đây giúp anh chủ động hơn trong học tập, giao tiếp. Cũng trong quá trình ấy, sự gắn kết với cộng đồng Việt Nam dần trở nên đặc biệt ý nghĩa.

Năm 2019, khi còn là học sinh, Khoa bắt đầu tham gia hoạt động cộng đồng. Khi ấy, anh chưa nghĩ sau này mình sẽ trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên.

Từ người tham gia, Khoa dần nhận thêm trách nhiệm, trực tiếp xây dựng chương trình, rồi đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Chương trình, Phó Chủ tịch thường trực nhiệm kỳ 2024 - 2026. Mỗi vai trò giúp anh hiểu thêm công việc phía sau những sự kiện mình từng đến với tư cách người tham dự.

Đó là quá trình cùng các thành viên tổ chức chương trình văn hóa, nghề nghiệp, thể thao, thiện nguyện; làm việc với doanh nghiệp và các tổ chức. Qua đó, Khoa hiểu thêm nhu cầu của sinh viên Việt Nam tại Singapore.

Song song với công tác Hội, Khoa chủ động chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp. Trước khi vào đại học, Khoa đã có thành tích xuất sắc khi đạt điểm A, mức cao nhất ở bốn môn trong kỳ thi A-Level tại Singapore.

Sau khi nhận được lời mời thực tập từ L’Oréal, Rolls-Royce và Shopee, Khoa lựa chọn L’Oréal và trở thành thực tập sinh người Việt Nam đầu tiên trong mảng tài chính tại trụ sở khu vực SAPMENA của tập đoàn ở Singapore. Sau khi hoàn thành kỳ thực tập, Khoa tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại Coty, tham gia phân tích tài chính và hoạt động kinh doanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Khoa cũng nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 – 2025. Tuy nhiên, điều anh trân trọng nhất là thấy những chương trình cùng tập thể thực hiện mang lại giá trị cho cộng đồng.

Học cách chia sẻ trách nhiệm

Theo đuổi nhiều công việc khiến Khoa có lúc cảm thấy thời gian gần như không đủ. Hoạt động Hội thường diễn ra vào buổi tối hoặc cuối tuần, xen giữa lịch học và thực tập.

“Sau đó, mình học cách chấp nhận rằng, bản thân không thể tự mình làm tất cả mọi việc. Điều quan trọng hơn là biết xác định ưu tiên, lập kế hoạch từ sớm và đặc biệt là tin tưởng, phân công công việc cho các thành viên trong tập thể”, Khoa chia sẻ.

Nhận ra giới hạn của bản thân cũng giúp anh nhìn rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu. Các thành viên đều có việc học và cuộc sống riêng. Mỗi người cần được tin tưởng, có cơ hội chủ động và thử sức, thay vì công việc tập trung vào một vài cá nhân.

Nhìn lại những chương trình từng cùng tập thể thực hiện, Khoa đặc biệt trân trọng “Nhịp - The Rhythm of Vietnam” năm 2026, tại Singapore. Chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam, đồng thời hướng đến hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em khuyết tật ở quê nhà. Đó là cách anh mong giữ sự gắn kết với quê hương trong những năm học tập và làm việc xa nhà.

Trong nhiệm kỳ mới, anh muốn kết nối các hoạt động thành sự hỗ trợ xuyên suốt: Hướng dẫn sinh viên mới sang, mở rộng cơ hội nghề nghiệp, duy trì liên hệ để người tốt nghiệp trở lại đồng hành với thế hệ sau.

"Đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân rằng, mình phải có một hành trình hoàn hảo. Du học chắc chắn có những cơ hội rất đáng quý, nhưng cũng sẽ có những lúc khó khăn, thất bại hoặc cảm thấy mình đang đi chậm hơn người khác. Điều quan trọng là sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động tìm kiếm cơ hội và cho bản thân thời gian để trưởng thành”, Đỗ Anh Khoa chia sẻ.

Ảnh: NVCC