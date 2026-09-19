Đề xuất bỏ điểm cộng IELTS, giải HSG: Teen hụt hẫng nhưng nhanh chóng 'đổi chiến thuật'

Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học và tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, từ năm 2028, thí sinh thi tốt nghiệp THPT sẽ chỉ còn điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách, và không còn được cộng tối đa đến 3 điểm vào tổng điểm xét tuyển đại học nhờ chứng chỉ IELTS hay giải Học sinh Giỏi.

Theo Bộ GD&ĐT, thay đổi này nhằm đưa điểm xét tuyển về đúng bản chất năng lực thực tế, tạo sự bình đẳng giữa các thí sinh, hạn chế điểm chuẩn bị đẩy lên mức “ảo” chạm trần 30/30 điểm ở nhiều trường đại học top đầu.

Chứng chỉ quốc tế cho đến nay là một phần không thể thiếu trong hành trình chuẩn bị cho giai đoạn xét tuyển Đại học của nhiều sĩ tử.

Teen nói gì về việc bỏ điểm cộng cho IELTS?

Bạn Gia Lâm. Ảnh: NVCC.

Với teen không theo đuổi việc chinh phục chứng chỉ quốc tế, việc bỏ điểm cộng IELTS tạo thêm cơ hội xét tuyển đại học công bằng hơn, giảm áp lực “chạy đua” luyện thi đắt đỏ. Bạn Gia Lâm (lớp 11, Trường THPT Ngô Quyền, TP.HCM) chia sẻ:

Mình và một số bạn trong lớp học tốt tiếng Anh nhưng không thi IELTS vì chi phí khá đắt. Nếu vẫn tiếp tục cộng điểm IELTS thì có phần thiệt thòi cho tụi mình. Vậy nên mình thấy đề xuất bỏ điểm cộng IELTS cũng hợp lí.

Trái lại, không ít teen 2K9, 2K10 bày tỏ sự hoang mang, hụt hẫng trước tình thế “trở tay không kịp”, đặc biệt là đối với học sinh lớp 12 đã ôn thi IELTS từ trước.

Bạn Thùy Lâm (Lớp 12 Văn, Trường THPT Năng Khiếu, ĐHQG-HCM) bộc bạch: “Mình đã bắt đầu luyện thi IELTS từ lớp 10 đến nay, và chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi mình sẽ thi. Vậy nên khi biết tin Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ điểm cộng IELTS, mình thấy rất mông lung và hoang mang vì chiến thuật ôn thi phải thay đổi đột ngột.”

Bạn Thùy Lâm. Ảnh: Minh Thư.

Dù vậy, chứng chỉ IELTS và giải Học sinh Giỏi vẫn là những minh chứng đầy sức nặng cho năng lực học tập và nỗ lực học tập của teen, đặc biệt là các bạn 2K9 đang bước vào guồng quay ôn thi tốt nghiệp THPT.

Các thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi chứng chỉ vào điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, hoặc có thể sử dụng để chứng minh yêu cầu đầu vào đối với những chương trình đào tạo đại học bằng ngoại ngữ.

Bạn Thùy Lâm. Ảnh: Minh Thư.

Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện tại là chuẩn bị tâm thế sẵn sàng “chiến” với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Bạn có thể tìm đến thầy cô giáo chủ nhiệm để xin lời khuyên, hay "đổi chiến thuật" như bạn Thùy Lâm (Lớp 12 Văn, Trường THPT Năng Khiếu, ĐHQG-HCM) đã lên kế hoạch:

Dù điểm IELTS có được tính khi xét tuyển Đại học hay không thì mình vẫn học để đạt tín chỉ. Vì khi bước vào năm nhất, các trường cũng kiểm tra hoặc đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào. Đồng thời, mình cũng duy trì phong độ học tập cho các môn trong tổ hợp, tìm hiểu các phương thức cập nhật mới nhất trên website của các trường đại học và tìm hiểu thông tin chính thức từ Bộ GD&ĐT.