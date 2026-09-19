Thanh niên Tà Ôi, Cơ Tu viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an

Ngày 18/9, Công an TP Huế cho biết, nhiều thanh niên ở các địa bàn vùng cao đã chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân (CAND) năm 2027.

Lê Anh Tuấn (SN 2008, dân tộc Tà Ôi, trú tại thôn Ka Vin, xã A Lưới 4) là một trong những thanh niên như vậy.

Chia sẻ với VietNamNet, Tuấn cho biết đã chủ động tìm hiểu các điều kiện, tiêu chuẩn và quyết định viết đơn tình nguyện. Với em, được khoác lên mình màu áo người chiến sĩ công an là mong muốn đã hình thành từ trước, đồng thời cũng là cơ hội để bản thân rèn luyện trong một môi trường kỷ luật.

Lê Anh Tuấn nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Ảnh: CACC

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, Tuấn mong muốn dùng quãng thời gian tuổi trẻ để học hỏi thêm, rèn luyện ý chí, tác phong và sức khỏe, đồng thời đóng góp sức mình vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.

“Khi biết em viết đơn tình nguyện, gia đình rất ủng hộ. Em nghĩ môi trường công an sẽ giúp mình rèn luyện tốt hơn và trưởng thành hơn”, Tuấn chia sẻ.

Nam thanh niên này cũng cho biết, nếu trúng tuyển nghĩa vụ CAND, em dự định vừa thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện bản thân, vừa ôn thi lại vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây là ngôi trường Tuấn mong muốn được theo học từ lâu.

Hồ Văn Hà Đông viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027. Ảnh: CACC

Cùng chung mong muốn được đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND, Hồ Văn Hà Đông (SN 2008, dân tộc Cơ Tu, trú thôn Ta Ring, xã Nam Đông) cũng tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ năm 2027.

Với Hà Đông, môi trường công an là nơi để bản thân được rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và trưởng thành hơn qua thực tiễn.

Theo Công an TP Huế, những lá đơn tình nguyện của thanh niên cho thấy tinh thần chủ động và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Nhiều thanh niên xem đây không chỉ là trách nhiệm của công dân khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ mà còn là dịp để được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, làm quen với những nhiệm vụ mới và tích lũy thêm kinh nghiệm cho chặng đường phía trước.