Dấu ấn người hiệu trưởng tâm huyết

Lấy trẻ làm trung tâm, lấy đội ngũ làm nền tảng

Giai đoạn từ năm học 2020-2021 đến năm học 2025-2026 ghi dấu nhiều kết quả của Trường Mầm non Chu Văn An. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở những năm đầu, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Cô Phạm Thu Hương chụp ảnh lưu niệm cùng các con tại Trường Mầm non Chu Văn An . Ảnh: PV

Ở vị trí người đứng đầu, cô Phạm Thu Hương xác định chất lượng giáo dục phải bắt đầu từ sự an toàn và hạnh phúc của trẻ. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong quản lý, điều hành nhà trường.

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp được duy trì ở mức cao. Các em nhà trẻ đạt 55%-60%; các em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đạt 99,5%-100%; riêng các em 5 tuổi đạt 100%. Công tác chăm sóc sức khỏe được thực hiện thường xuyên, 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng và khám sức khỏe định kỳ; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi giảm xuống dưới 1,2%.

Trong 6 năm, nhà trường không để xảy ra trường hợp ngộ độc thức ăn, tai nạn thương tích, góp phần bảo đảm an toàn cho các em cả về thể chất và tinh thần.

Cùng với chất lượng chăm sóc, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục; các phương pháp giáo dục tiên tiến như STEAM, Montessori được đẩy mạnh ứng dụng trong chương trình giáo dục mầm non cốt lõi; các em được tạo cơ hội trải nghiệm, khám phá, trực tiếp thực hiện các dự án nhỏ, qua đó phát huy tính chủ động và khả năng sáng tạo.

Cô Phạm Thu Hương (đứng giữa áo hồng) nhận quyết định điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Liệt, phường Thanh Liệt từ ngày 10-8-2026. Ảnh: PV

Trong công tác nuôi dưỡng, nhà trường thực hiện nghiêm quy trình bếp ăn một chiều; 100% thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Việc tính khẩu phần ăn được ứng dụng công nghệ thông tin, thực đơn đa dạng theo mùa, phương pháp chế biến được cải tiến để phù hợp với các em; đồng thời các giáo viên hướng dẫn trẻ hình thành thói quen vệ sinh cá nhân, kỹ năng tự phục vụ từ những năm đầu đời.

Theo cô Hương, xây dựng một môi trường giáo dục hạnh phúc không chỉ là tạo cảnh quan đẹp mà trước hết phải bảo đảm sự an toàn, tôn trọng và yêu thương trẻ. Nhà trường thường xuyên rà soát, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn; giáo viên đón trẻ bằng nụ cười, tôn trọng sự khác biệt, không áp đặt, không sử dụng bạo lực tâm lý hoặc thể chất.

“Dấu ấn lớn nhất chính là sự chuyển biến toàn diện về chất lượng đội ngũ và niềm tin của nhân dân. Chúng tôi không chỉ xây dựng một ngôi trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất mà đã tạo dựng được một ‘ngôi trường hạnh phúc’”, cô Hương chia sẻ.

Để tạo nên sự chuyển biến ấy, cô Hương xác định đội ngũ là yếu tố quyết định. Trong quản lý, cô chú trọng lắng nghe, chia sẻ, công bằng, minh bạch; tạo điều kiện để từng cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy năng lực và sở trường của mình.

Cô Phạm Thu Hương xác định chất lượng giáo dục phải bắt đầu từ sự an toàn và hạnh phúc của trẻ. Ảnh: PV

Những kết quả trong chuyên môn đi cùng với thành tích thi đua của tập thể. Trường Mầm non Chu Văn An liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp thành phố; nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen và Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội. Nhà trường duy trì các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Từ Chu Văn An đến Thanh Liệt

Trong mắt đồng nghiệp, dấu ấn của người hiệu trưởng tận tâm không chỉ nằm ở những kết quả cụ thể mà còn ở cách tổ chức công việc và ứng xử với đội ngũ.

Cô Hoàng Thị Thu Phương – Tổ Trưởng chuyên môn, giáo viên Trường Mầm non Chu Văn An, phường Thanh Liệt đang hướng dẫn các con làm cơm cuộn. Ảnh: PV

Cô Hoàng Thị Thu Phương – Tổ Trưởng chuyên môn, giáo viên Trường Mầm non Chu Văn An, có 19 năm công tác tại trường, nhớ nhất ở người hiệu trưởng là tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm. Cách điều hành dân chủ, cụ thể, sát thực tế cũng tạo sự đồng thuận trong tập thể. Việc phân công được xác định rõ người, rõ việc; những khó khăn của giáo viên được lắng nghe và hỗ trợ kịp thời.

“Cô Hương rất sát sao trong công việc nhưng cũng tình cảm, gần gũi. Cô luôn tạo điều kiện để xây dựng một môi trường hạnh phúc cho đội ngũ, từ đó tạo động lực để mọi người cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cô Phương chia sẻ.

Những dấu ấn đó tiếp tục được kỳ vọng phát huy tại Trường Mầm non Thanh Liệt, nơi cô Phạm Thu Hương nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng từ ngày 10-8-2026.

Cô Nguyễn Tường Vân và cô Trương Thị Thạch trường Mầm non Thanh Liệt, phường Thanh Liệt đang chơi trò chơi giân dan lu la lu lống. Ảnh: Đào Tuyết

Sau khoảng một tháng trực tiếp làm việc với hiệu trưởng mới, cô Nguyễn Tường Vân, người có 19 năm công tác tại Trường Mầm non Thanh Liệt, ghi nhận phong cách làm việc khoa học, quyết đoán nhưng gần gũi của cô Hương.

Trường Mầm non Thanh Liệt đang có nhiều công việc cần ổn định sau sắp xếp. Trong bối cảnh đó, cô Hương chủ động tìm hiểu, lắng nghe và nắm tình hình từ thực tế. "Kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản lý giúp cô Hương có cách nhìn khá toàn diện, từ chuyên môn, quy trình đến con người và hiệu quả công việc", cô Vân cho biết.

Điều được đội ngũ đánh giá cao là hiệu trưởng không áp dụng máy móc cách làm ở trường cũ. Thay vào đó, cô tìm hiểu đặc điểm của Trường Mầm non Thanh Liệt để có những điều chỉnh phù hợp.

Cùng nhận xét về người đứng đầu mới, cô Trương Thị Thạch, có 18 năm công tác tại Trường Mầm non Thanh Liệt, cho rằng sự công bằng và rõ ràng trong xử lý công việc là điểm tạo niềm tin.

Các con trường Mầm non Thanh Liệt đang chơi trò chơi bán hàng. Ảnh: Đào Tuyết

Theo cô Thạch, cô Hương dứt khoát nhưng không cảm tính. Trước khi đưa ra hướng xử lý thường phân tích căn cứ, xem xét tình hình. Trong giao tiếp với giáo viên, nhân viên, cô giữ sự gần gũi, sẵn sàng trao đổi trực tiếp, lắng nghe khó khăn và tâm tư của đội ngũ giáo viên của trường.

Từ những thành tích đạt được tại Trường Mầm non Chu Văn An, cô Phạm Thu Hương được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đón nhận thông tin này, cô bày tỏ sự xúc động, tự hào và biết ơn; đồng thời cho rằng đây không chỉ là niềm vui của cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với nỗ lực của cả tập thể.

Cô gửi lời cảm ơn tới cán bộ, giáo viên, nhân viên đã đồng hành trong suốt chặng đường qua; trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể phường Thanh Liệt và cha mẹ học sinh.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt ông Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Đào Tuyết

Đánh giá về những đóng góp của cô Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trong giai đoạn công tác tại Trường Mầm non Chu Văn An, cô Hương là cán bộ quản lý giáo dục tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Dấu ấn của cô Hương thể hiện rõ qua việc đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn, thân thiện, hạnh phúc. "Trong quá trình điều hành, cô luôn đề cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên, nhân viên, qua đó tạo sự đồng thuận và chuyển biến tích cực trong tập thể nhà trường", ông Nguyễn Anh Tuấn nhận xét.

Lãnh đạo phường Thanh Liệt cho rằng việc cô Phạm Thu Hương được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của cá nhân cô, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự phát triển của giáo dục mầm non trên địa bàn. Trước đó, cô đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2024.

Từ Chu Văn An đến Thanh Liệt, hành trình của cô Phạm Thu Hương tiếp tục được nối dài bằng những nhiệm vụ mới và những kỳ vọng mới. Dẫu ở cương vị nào, mục tiêu mà cô hướng tới vẫn là xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hạnh phúc, nơi mỗi trẻ em được yêu thương, tôn trọng và phát triển. Những kinh nghiệm, tâm huyết cùng tinh thần đổi mới của người hiệu trưởng sẽ tiếp tục là nền tảng để cô cùng tập thể Trường Mầm non Thanh Liệt xây dựng một ngôi trường đoàn kết, trách nhiệm, lấy trẻ làm trung tâm.