Mất thị lực vẫn vô địch bơi lội, làm chủ công nghệ

Chiều 18/9, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026, tôn vinh 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, qua 6 lần tổ chức ở cấp Trung ương, chương trình đã tuyên dương 275 thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Mỗi gương mặt được tuyên dương là một câu chuyện về sự bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Điểm đáng chú ý trong những câu chuyện này không chỉ là hành trình mỗi người vượt qua hoàn cảnh của mình, mà còn ở việc họ tiếp tục học tập, làm việc, tạo sinh kế và hỗ trợ những người có hoàn cảnh tương tự.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao khen thưởng cho thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Ảnh: Hải Đăng

Điển hình là câu chuyện của Huỳnh Ngọc Tiến, vận động viên bơi lội người khuyết tật thuộc tuyển TPHCM, mất thị lực sau một tai nạn bỏng hóa chất khi mới 17 tuổi. Gia đình khó khăn, em gái mắc bệnh hiểm nghèo. Đến năm 19 tuổi, Tiến vào TPHCM lập nghiệp.

Biến cố khiến Tiến mất đi thị lực, nhưng không khiến anh từ bỏ việc học hỏi, lao động và theo đuổi thể thao. Năm 2021, Tiến thành lập cơ sở trị liệu - massage, đào tạo nghề và tạo việc làm ổn định cho người khiếm thị.

Không chỉ tạo việc làm, Tiến còn trực tiếp dạy bơi miễn phí, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và người khuyết tật trong giai đoạn 2015-2026.

Trên "đường đua xanh", Tiến có 11 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng tại Giải Vô địch Quốc gia Người khuyết tật môn Bơi giai đoạn 2021-2026. Anh còn tham gia các cự ly bơi thiện nguyện 10 km và 21,1 km để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ một người phải thích nghi với cuộc sống sau khi mất thị lực, Tiến từng bước tạo dựng công việc cho bản thân, đào tạo nghề cho người khiếm thị và chia sẻ kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước với cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy trao kinh phí đồng hành với thanh niên khuyết tật khởi nghiệp. Ảnh: Hải Đăng

Khiếm thị vẫn làm chủ công nghệ

Một hành trình khác bắt đầu từ những năm tháng gắn liền với bệnh viện. Nguyễn Xuân Quảng mắc glôcôm bẩm sinh, trải qua gần 20 lần phẫu thuật nhưng thị lực không cải thiện. Năm 5 tuổi, Quảng mất hoàn toàn thị lực mắt phải; đến năm 13 tuổi thì mất thị lực cả hai mắt.

Khi không còn khả năng nhìn, Quảng tìm đến công nghệ như một công cụ để tiếp tục học tập và làm việc. Từ năm 2020, anh sáng lập và vận hành cộng đồng "Chia sẻ phần mềm và thủ thuật cho người khiếm thị", hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho hàng nghìn thành viên khiếm thị trên cả nước.

Quảng còn trực tiếp đào tạo kỹ năng tin học, Internet và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho hơn 40 học sinh khiếm thị. Anh tham gia các chương trình hướng nghiệp, kỹ năng số, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ sinh viên khuyết tật và đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Kỹ thuật - Công nghệ Mạng lưới Sinh viên Khiếm thị Việt Nam.

Năm 2025, Quảng đạt Giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ III dành cho người mù. Từ những kỹ năng tự trang bị cho mình, Quảng tiếp tục chia sẻ công nghệ với những người khiếm thị khác, giúp họ có thêm công cụ để học tập, tiếp cận thông tin và tham gia đời sống xã hội.

"Anh chàng bạch tạng" thị lực 1/10 hoàn thành Thạc sĩ Tâm lý học

Thạch Trần Bạch Long, người dân tộc Khmer, bẩm sinh mắc bệnh bạch tạng, thị lực chỉ khoảng 1/10 và làn da nhạy cảm với ánh sáng. Mắt yếu khiến Long gặp khó khăn khi nhìn và đọc chữ, nhưng anh vẫn tự học, tốt nghiệp đại học và tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tâm lý học tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Không dừng lại ở việc học tập, Long sử dụng chính trải nghiệm của mình để tư vấn, hỗ trợ và định hướng học tập, nghề nghiệp, phát triển bản thân cho thanh thiếu niên bạch tạng, đồng thời xây dựng mạng lưới hỗ trợ cộng đồng.

Lễ tuyên dương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026 đã tôn vinh 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Ảnh: Hải Đăng

Anh cũng thành lập và phát triển kênh TikTok "Bạch Tạng Official", đạt hơn 10 triệu lượt xem trong năm 2025, góp phần nâng cao nhận thức và giảm kỳ thị đối với người bạch tạng.

Long còn tham gia các chương trình truyền thông, nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật cùng DRD Vietnam và Save the Children. Từ những khó khăn mình từng trải qua, Long lựa chọn chia sẻ kiến thức và hỗ trợ những thanh thiếu niên bạch tạng trong học tập, nghề nghiệp và phát triển bản thân…

Những câu chuyện trên cho thấy người khuyết tật có thể tham gia và đóng góp ở nhiều lĩnh vực khi có cơ hội học tập, làm việc, rèn luyện và phát triển phù hợp. Với 26 gương mặt được tuyên dương, nghị lực không chỉ được thể hiện ở việc vượt qua giới hạn của bản thân mà còn ở cách họ tạo thêm cơ hội cho những người khác.

Không chỉ tôn vinh những tấm gương vượt khó, Ngày hội "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm nay còn tạo không gian bình đẳng để các bạn trẻ khuyết tật gặp gỡ, trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận việc làm, công nghệ, kiến thức khởi nghiệp và kết nối những nguồn lực thiết thực.