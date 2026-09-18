Người làm báo Xứ Nghệ mang 'Vầng trăng yêu thương' đến trẻ em vùng biên

Tối 18/9, tại xã Môn Sơn (Nghệ An), Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 13, với những phần quà thiết thực đến hàng trăm trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Trung thu.

Đông đảo trẻ em và người dân xã Môn Sơn tham dự chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 13. ẢNH: H. Trinh

Dù trời mưa từ chiều tối, khu vực tổ chức chương trình vẫn rộn ràng tiếng cười. Nhiều em nhỏ ở các bản xa của xã Môn Sơn có mặt từ sớm, háo hức chờ đón một đêm trung thu đặc biệt.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 200 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, cùng 55 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 600 phần quà trung thu gồm bánh kẹo, sữa, sách vở, bút và đồ dùng học tập cũng được trao đến các em.

Bên cạnh nhận quà, các em được tham gia phá cỗ Trung thu, giao lưu và vui chơi trong không khí rộn ràng của đêm hội. Tổng giá trị chương trình gần 400 triệu đồng.

Các em nhỏ vùng biên hào hứng tham gia đêm hội Trung thu, cùng vui chơi, rước đèn và tận hưởng những khoảnh khắc vui tươi bên gia đình. ẢNH: H. Trinh

Cầm phần quà trên tay, nhiều em nhỏ không giấu được niềm vui. Với học sinh ở các bản vùng biên, chiếc xe đạp không chỉ là món quà trung thu mà còn giúp các em thuận lợi hơn trên đường đến trường. “Em rất vui vì hôm nay được nhận quà và học bổng. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”, em Vi Thị Thảo chia sẻ.

Có phụ huynh vượt quãng đường xa đưa con đến dự đêm hội. Nhìn con vui vẻ nhận quà, họ cũng không giấu được niềm hạnh phúc. “Các cháu ở đây còn nhiều khó khăn, nên những phần quà như thế này rất ý nghĩa. Không chỉ giúp gia đình bớt một phần chi phí mà còn động viên các cháu cố gắng học tập”, anh Lương Văn Bảo nói.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An cho biết "Vầng trăng yêu thương” được tổ chức với mong muốn mang một mùa Trung thu ấm áp đến với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Các em nhỏ hào hứng nhận quà trung thu trong chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 13 tại xã Môn Sơn. ẢNH: H. Trinh

Theo ông Giáp, mỗi năm chương trình đến một địa bàn khác nhau nhưng đều hướng tới trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia, động viên để các em có thêm niềm vui và động lực học tập.

“Chúng tôi mong rằng qua mỗi chương trình, các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, để những đứa trẻ ở vùng khó khăn cũng có một mùa Trung thu trọn vẹn hơn”, ông Giáp nói.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho rằng, chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em, học sinh trên địa bàn, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Hùng, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với các em nhỏ vùng biên. Những suất học bổng, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập sẽ góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập và tiếp tục đến trường.

Một phụ huynh đưa con đến tham dự chương trình “Vầng trăng yêu thương”, nhận quà trung thu trong không khí ấm áp, vui tươi. ẢNH: H. Trinh

Môn Sơn là xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Lục Dạ và xã Môn Sơn. Đây là địa bàn rộng, giáp biên giới Lào, nhiều bản nằm xa trung tâm. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp và bảo tồn rừng; việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em còn không ít khó khăn.

Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An được thành lập từ năm 2012. Đến nay, những người làm báo Xứ Nghệ đã tổ chức 13 chương trình “Vầng trăng yêu thương”, đưa trung thu đến với trẻ em tại nhiều xã miền núi, vùng biên giới còn khó khăn của Nghệ An.

Từ những chiếc xe đạp giúp trẻ đến trường, những suất học bổng tiếp sức việc học đến bánh, sữa, sách vở và đồ dùng học tập, chương trình đã góp phần mang đến một đêm Trung thu vui tươi cho trẻ em vùng biên.

Những món quà được trao đi không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và vươn lên.