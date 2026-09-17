Lâm Đồng hôm nay 17/09

Bản tin tổng hợp sau 18h ngày 17/09 ghi nhận nhiều chuyển động nổi bật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trọng tâm điều hành tập trung vào việc tháo gỡ vướng mắc về thể chế, siết tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công và đẩy mạnh thu hồi nợ thuế cuối năm.

Song song đó, hoạt động đối ngoại, liên kết vùng với thành phố Hà Nội và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tiếp tục được củng cố, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho toàn tỉnh.

Điểm nhanh

Hợp tác phát triển — Lâm Đồng - Hà Nội tăng kết nối, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới: Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng làm việc với lãnh đạo Hà Nội nhằm mở rộng hợp tác và chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Đầu tư công — Lâm Đồng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm: Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì làm việc trực tiếp với các đơn vị, chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc giải ngân.

Cải cách thể chế — Lâm Đồng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, pháp luật: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ Chỉ đạo hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật trên địa bàn.

Thu ngân sách — Lâm Đồng quyết liệt thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng nợ thuế: Tỉnh tập trung xử lý dứt điểm từng khoản nợ đọng, đặc biệt là các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

Xúc tiến công nghiệp — Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị tổ chức hội nghị kết nối đầu tư tại KCN Hàm Kiệm II.

An ninh trật tự — Quảng Trực xác minh thông tin giữ người trái quy định sau vụ chém bảo vệ: Chính quyền xã Quảng Trực yêu cầu làm rõ vụ việc sau sự cố 3 bảo vệ bị thương tại tiểu khu 1535.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Áp lực giải ngân hơn 12.100 tỷ đồng vốn đầu tư công đang được tỉnh Lâm Đồng quyết liệt đôn đốc thông qua sự đồng thuận mặt bằng từ người dân và quyết tâm thi công của nhà thầu (Lâm Đồng tăng tốc giải ngân hơn 12.100 tỷ đồng vốn đầu tư công).

Chiến lược Mở rộng không gian, tiếp lực cho công nghiệp Lâm Đồng hướng đến mục tiêu kéo nền kinh tế tăng trưởng hai con số thông qua các giải pháp đồng bộ và định hình công nghiệp xanh.

Bức tranh kinh doanh trong 8 tháng qua ghi nhận hơn 3.000 đơn vị gia nhập thị trường nhưng cũng đối mặt thách thức khi có hơn 2.600 đơn vị giải thể hoặc tạm dừng hoạt động (Doanh nghiệp Lâm Đồng: Khởi sắc đầu vào, thử thách sức bền).

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ghi nhận tín hiệu tích cực khi tạo được sự đồng thuận của đồng bào dân tộc Mạ trong công tác di dời mồ mả, giải phóng mặt bằng hạ tầng giao thông (Gỡ vướng từ sự đồng thuận của đồng bào Mạ).

Chính trị – xã hội – đào tạo

Lâm Đồng bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo cho cán bộ cấp xã

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực khởi nghiệp sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở (Lâm Đồng bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo cho cán bộ cấp xã).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026 đối với các trường hợp thuộc xã Đắk Wil và Cát Tiên (HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp 2 công dân xã Đắk Wil và Cát Tiên).

Mối quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đến giao lưu nhân dân biên giới (Lâm Đồng - Mondulkiri đưa quan hệ hữu nghị vào những việc cụ thể).

Quốc phòng – an ninh trật tự

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tiếp tục duy trì diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại địa bàn Cụm 7 (Cụm 7 diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026).

Tỉnh chú trọng gắn việc thực thi pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân với huấn luyện thực chiến nhằm bảo đảm an toàn thông tin cơ sở (Từ “hiểu luật” đến chủ động bảo vệ an ninh mạng).

Văn hóa – thể thao – du lịch

Ngành du lịch tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động quy mô nhằm chào mừng Ngày Du lịch thế giới 27/9 (Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới).

Sân chơi âm nhạc truyền hình mở cổng tiếp nhận thí sinh với cơ cấu giải thưởng lên đến 240 triệu đồng (Liên hoan “Tiếng hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng” lần thứ I mở đăng ký).

Công tác bảo tồn các loài thực vật đặc hữu gắn với phát triển sản phẩm thảo dược thương mại mở ra tiềm năng mới tại cao nguyên (Đánh thức “báu vật” thông đỏ).

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

17/09/2026 19:28 — Lâm Đồng - Hà Nội tăng kết nối, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới

17/09/2026 17:53 — Lâm Đồng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm

17/09/2026 17:42 — Lâm Đồng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, pháp luật

17/09/2026 17:09 — Cụm 7 diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

17/09/2026 14:30 — Lâm Đồng - Mondulkiri đưa quan hệ hữu nghị vào những việc cụ thể

17/09/2026 14:30 — Mở rộng không gian, tiếp lực cho công nghiệp Lâm Đồng

17/09/2026 14:18 — Lâm Đồng quyết liệt thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng nợ thuế

17/09/2026 14:00 — Liên hoan “Tiếng hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng” lần thứ I mở đăng ký

17/09/2026 13:55 — Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới

17/09/2026 13:00 — Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp

17/09/2026 10:50 — Quảng Trực xác minh thông tin giữ người trái quy định sau vụ chém bảo vệ

17/09/2026 09:35 — Lâm Đồng bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo cho cán bộ cấp xã

17/09/2026 07:31 — Lâm Đồng tăng tốc giải ngân hơn 12.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

17/09/2026 07:31 — HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp 2 công dân xã Đắk Wil và Cát Tiên

17/09/2026 05:00 — Từ “hiểu luật” đến chủ động bảo vệ an ninh mạng

17/09/2026 05:00 — Gỡ vướng từ sự đồng thuận của đồng bào Mạ

17/09/2026 05:00 — Đánh thức “báu vật” thông đỏ

17/09/2026 04:04 — Doanh nghiệp Lâm Đồng: Khởi sắc đầu vào, thử thách sức bền

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