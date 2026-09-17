Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa đến mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong thời gian tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa đến mưa to trong những ngày qua.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 11239 ngày 9-9-2026, Công văn số 11336 ngày 11-9-2026, Công văn số 14 ngày 8-9-2026, Công văn số 16 ngày 11-9-2026; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ.

UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết; rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, ngập lụt, nhất là khu vực dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc và khu vực có nguy cơ mất an toàn; tổ chức kiểm tra, bố trí lực lượng chốt chặn, cắm biển cảnh báo tại các ngầm, tràn, cầu tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và các vị trí giao thông nguy hiểm; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn; chủ động cảnh báo, thông tin đến người dân và sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có yêu cầu.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn của cơ quan khí tượng thủy văn, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và phương châm “bốn tại chỗ”; nhằm bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, lực lượng túc trực 24/24 giờ; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, đặc khu để kịp thời hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền, cập nhật kịp thời diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; phổ biến các khuyến cáo, hướng dẫn phòng tránh, ứng phó để chính quyền các cấp và người dân chủ động thực hiện.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; kịp thời cung cấp thông tin, dự báo, cảnh báo về lượng mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, ngập lụt và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đến các cơ quan chức năng, địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và chủ động ứng phó.