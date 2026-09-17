Ấm áp nghĩa tình tại Đêm hội trăng rằm năm 2026 tỉnh Bắc Ninh

Các cháu thiếu niên vui đêm hội trăng rằm. (Ảnh: DL)

Chương trình Đêm hội trăng rằm diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp, chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và tạo không gian để các em được vui chơi, thưởng thức mâm cỗ Trung thu, giao lưu văn nghệ và đón nhận những món quà đầy yêu thương từ lãnh đạo các cấp, các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Tham dự đêm hội có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên cùng đại diện các đơn vị đồng hành như: Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang, Đoàn Thanh niên phường Bắc Giang, Lotte Mart Bắc Giang, Viettel Bắc Ninh, Công đoàn tổng công ty may Bắc Giang BGG, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, Ngân hàng Co-Opbank chi nhánh Bắc Giang, Công ty Dược phẩm và thương mại Phương Đông, Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Thái An Viện... cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động, phụ huynh và các cháu đang sinh sống tại cơ sở.

Nhiều tổ chức, đơn vị trao tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng được nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội Bắc Ninh tại chương trình đêm hội. (Ảnh: DL)

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Huế nhấn mạnh: “Trung thu là dịp để các em thiếu nhi được vui chơi, đón nhận tình yêu thương và có những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Đối với các cháu đang được chăm sóc tại Cơ sở, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng càng trở nên quý giá và ý nghĩa.

Chúng tôi luôn mong muốn mỗi cháu đều được sống trong một môi trường an toàn, ấm áp, được học tập, rèn luyện và phát triển, để không để ai bị bỏ lại phía sau. Đêm hội hôm nay là dịp để các cháu cùng nhau thưởng thức mâm cỗ Trung thu, vui văn nghệ, giao lưu và đón nhận những món quà đầy yêu thương.

Mong rằng những tiếng cười, những ánh mắt rạng ngời của các cháu sẽ là niềm vui và động lực để tập thể Cơ sở tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt”.

Tiết mục múa Lân do các cháu thiếu niên biểu diễn tại đêm hội. (Ảnh: DL)

Chương trình diễn ra sôi nổi với các hoạt động: rước đèn ông sao, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chương trình văn nghệ do các cháu thiếu nhi biểu diễn; trình chiếu hình ảnh hoạt động của cơ sở; các nhà tài trợ tặng quà và liên hoan Trung thu.

Các cháu thiếu niên tham dự chương trình Đêm hội trăng rằm. (Ảnh: DL)

Được biết, thời gian qua Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng 137 đối tượng gồm: Người già cô đơn, người khuyết tật và trẻ khuyết tật, trẻ em câm điếc, trẻ mồ côi, trẻ nhiễm HIV và đối tượng khẩn cấp.

Công tác y tế phục hồi chức năng được duy trì với hơn 5.400 lượt thăm khám, chữa bệnh và điều trị, 735 lượt phục hồi chức năng. 100% trẻ em mồ côi và trẻ khuyết tật trong độ tuổi được đến lớp; kết quả học tập năm học 2025-2026 của 59 trẻ em khuyết tật nghe, nói đạt kết quả cao.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình Đêm hội trăng rằm. (Ảnh: DL)

Công tác xã hội và phát triển cộng đồng được đẩy mạnh với hàng trăm lượt tư vấn, trợ giúp đối tượng trong và ngoài cơ sở; tiếp nhận 13 đối tượng mới theo đúng quy định. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao cũng được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho đối tượng.

Với những kết quả đạt được, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy, nơi nuôi dưỡng tình yêu thương và cơ hội phát triển cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.