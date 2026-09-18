Khánh Hòa - Jeju mở rộng hợp tác phát triển thể thao biển

Chiều 17-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hiệp hội Thể thao Giải trí biển tỉnh Jeju và chứng kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Thể thao Giải trí biển tỉnh Jeju. Ông Park Sung Jae - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Giải trí biển tỉnh Jeju tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tiềm năng, thế mạnh trong phát triển thể thao biển; khả năng phối hợp tổ chức các giải đấu, sự kiện, trao đổi vận động viên, chuyên gia và kinh nghiệm phát triển các môn thể thao biển gắn với du lịch. Trong đó, hai bên dành sự quan tâm đến môn lướt ván diều - loại hình thể thao mà Jeju có nhiều kinh nghiệm tổ chức, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Park Sung Jae cho rằng Jeju và Khánh Hòa có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, đều sở hữu không gian biển đẹp và có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với thể thao biển. Đặc biệt, khu vực Mỹ Hòa của Khánh Hòa có những điều kiện thuận lợi để phát triển các môn thể thao biển, trong đó có lướt ván diều. Đây là cơ sở để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, khai thác thế mạnh và hướng tới xây dựng các chương trình giao lưu, sự kiện thể thao có quy mô lớn.

Theo ông Park Sung Jae, Hiệp hội mong muốn tăng cường giao lưu giữa vận động viên, chuyên gia của hai địa phương. Phối hợp tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao biển, đồng thời nghiên cứu phát triển những sản phẩm du lịch gắn với thể thao. Qua đó, không chỉ thúc đẩy hoạt động thể thao mà còn góp phần tăng cường trao đổi khách, quảng bá hình ảnh và tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho Jeju và Khánh Hòa.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Thể thao Giải trí biển tỉnh Jeju.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên đánh giá cao vai trò kết nối của Hiệp hội Thể thao Giải trí biển tỉnh Jeju trong chương trình công tác của đoàn, cũng như việc hỗ trợ kết nối Khánh Hòa với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp tại Jeju. Qua các cuộc làm việc, đoàn đã tiếp nhận nhiều thông tin, kinh nghiệm hữu ích, tạo thêm cơ sở để hai địa phương xác định những nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Các đại biểu chúc mừng 2 đơn vị kết hợp tác.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cho biết, ngay sau chuyến công tác, tỉnh sẽ giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị xúc tiến của Khánh Hòa chủ động phối hợp với các đầu mối phía Jeju để tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất. Qua đó, từng bước triển khai các chương trình hợp tác thực chất, tạo nền tảng để hai địa phương tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác chính thức trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà lưu niệm cho ông Park Sung Jae.

Đối với lĩnh vực thể thao biển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Hiệp hội Thể thao Giải trí biển tỉnh Jeju tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Khánh Hòa phát triển môn lướt ván diều cũng như các môn thể thao biển phù hợp với điều kiện của địa phương. Khánh Hòa hướng tới từng bước xây dựng lực lượng vận động viên, nâng cao năng lực tổ chức và tiến tới đăng cai các giải thể thao biển có quy mô quốc tế, qua đó hình thành thêm những sản phẩm du lịch - thể thao đặc trưng.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng ghi nhận và cảm ơn Hiệp hội cùng các tổ chức, doanh nghiệp Jeju thời gian qua đã kết nối, triển khai một số hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ trang thiết bị y tế, trường học tại Khánh Hòa. Đồng chí bày tỏ mong muốn các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Đoàn công tác tặng Yến sào - sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa cho ông Park Sung Jae.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Thể thao Giải trí biển tỉnh Jeju. Biên bản ghi nhớ tập trung thúc đẩy giao lưu thể thao biển, trao đổi vận động viên, chuyên gia; phối hợp tổ chức các giải đấu, sự kiện và nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thể thao biển.

Ông Park Sung Jae khẳng định việc ký kết MOU là bước khởi đầu để hai bên cụ thể hóa các chương trình hợp tác, góp phần tăng cường quan hệ giữa Khánh Hòa và Jeju, đồng thời tạo thêm những giá trị thiết thực cho sự phát triển của du lịch và thể thao biển tại hai địa phương.