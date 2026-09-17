Quảng Ngãi: Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh 'Dượng Bảy'

Lãnh đạo UBND xã Sơn Tây Thượng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Ban Kinh tài Tỉnh ủy, mật danh “Dượng Bảy”

Chiều 17.9, xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Ban Kinh tài Tỉnh ủy, mật danh “Dượng Bảy”.

Năm 1961, Ban Kinh tài Tỉnh ủy Quảng Ngãi được thành lập với mật danh “Dượng Bảy”, do đồng chí Võ Phấn, bí danh Võ Văn Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau này là Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng ban. Ban có nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, tài chính, tổ chức sản xuất, tự túc lương thực phục vụ kháng chiến.

Tại vùng Mang Bloọc, nay thuộc các thôn Nước Min, Huy Em và Huy Ra Long, xã Sơn Tây Thượng, cán bộ miền xuôi cùng đồng bào Ca Dong chung sức khai hoang, làm ruộng nước, xây dựng thủy lợi, trồng trọt, chăn nuôi và phát triển tiểu thủ công nghiệp. Từ đó hình thành một tập thể gắn bó như một gia đình, được người dân trìu mến gọi là “Gia đình Dượng Bảy”.

Chỉ trong 3 năm, từ 1961-1963, “Dượng Bảy” từng bước trở thành vùng sản xuất trù phú, tự túc lương thực, phục vụ các cơ quan Tỉnh ủy, lực lượng vũ trang tỉnh và một phần bộ đội chủ lực Quân khu 5; đồng thời hỗ trợ nhân dân vùng cao vượt qua những thời điểm khó khăn.

Mô hình này sau đó được nhân rộng ra nhiều địa bàn miền Tây Quảng Ngãi và duy trì đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng.

Không chỉ bảo đảm hậu cần cho kháng chiến, hoạt động của Ban Kinh tài còn góp phần thay đổi phương thức sản xuất ở vùng cao. Cán bộ cách mạng cùng đồng bào Ca Dong từng bước xây dựng ruộng nước, làm thủy lợi, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mới, qua đó góp phần cải thiện đời sống và tạo những chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội.

Với những giá trị đó, “Dượng Bảy” không chỉ là địa điểm ghi dấu hoạt động của Ban Kinh tài trong thời kỳ kháng chiến, mà còn là biểu tượng của tinh thần tự lực, ý chí vượt khó, tình đoàn kết quân dân và sự gắn bó giữa cách mạng với Nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ

Ngày 17.8.2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 2082, xếp hạng Địa điểm lưu niệm Ban Kinh tài Tỉnh ủy, mật danh “Dượng Bảy”, là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Việc xếp hạng di tích là sự ghi nhận những giá trị lịch sử của “Dượng Bảy”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Ban Kinh tài và đồng bào Ca Dong đã đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc đón nhận Bằng xếp hạng di tích không phải là điểm kết thúc mà mở ra trách nhiệm mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử “Dượng Bảy”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và xã Sơn Tây Thượng tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, quản lý di tích; khẩn trương hoàn thành việc cắm mốc, xác định ranh giới bảo vệ tại 3 điểm Nước Min, Huy Em và Huy Ra Long; bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng Bia di tích.

Cùng với bảo tồn, giá trị di tích cần được phát huy bằng những hoạt động thiết thực, nhất là giáo dục truyền thống, tổ chức các chương trình về nguồn, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ. Tỉnh cũng định hướng nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm du lịch trải nghiệm “Theo dấu chân Kinh - Tài”; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

“Chiến tranh đã lùi xa, những lán trại, công trình năm xưa không còn nguyên vẹn, nhưng giá trị và tinh thần của ‘Gia đình Dượng Bảy’ vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là bài học về ý chí tự lực, tinh thần vượt khó, sức mạnh đoàn kết và sự gắn bó giữa cách mạng với nhân dân. Hôm nay, trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn những giá trị ấy và tiếp tục biến truyền thống thành động lực xây dựng quê hương”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Bia Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Ban Kinh tài Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với truyền thống cách mạng của một xã An toàn khu và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Sơn Tây Thượng sẽ tiếp tục bảo tồn tốt di sản “Dượng Bảy”, phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Sơn Tây Thượng ngày càng ấm no, giàu đẹp.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, xã Sơn Tây Thượng tổ chức khởi công Bia Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Ban Kinh tài Tỉnh ủy tại thôn Nước Min.