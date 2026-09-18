Lũ diễn biến phức tạp, Thanh Hóa khẩn trương gia cố điểm xung yếu trong đêm

Trước diễn biến phức tạp của lũ trên các sông, tối 17.9, chính quyền địa phương và người dân khẩn trương gia cố vị trí xảy ra sự cố tại khu vực Trạm bơm Nga Thiện (cũ), thuộc khu vực Động Bạch Á.

Chính quyền địa phương khẩn trương gia cố vị trí xảy ra sự cố tại Trạm bơm Nga Thiện (cũ) trong đêm 17.9

Theo thông tin từ địa phương, khoảng 21 giờ ngày 17.9, tại khu vực này xảy ra sự cố khiến nước có nguy cơ tràn mạnh về thôn Từ Thức. Dòng nước đã làm vỡ khoảng 3 m đập tràn, tạo áp lực lớn lên khu vực xung yếu.

Nếu không được xử lý kịp thời, sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của trạm bơm phục vụ tưới, tiêu, đồng thời đe dọa khu dân cư với gần 5.000 hộ dân trên địa bàn xã Ba Đình.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương huy động lực lượng, máy móc, phương tiện và vật tư đến hiện trường. Công an xã phối hợp lực lượng Quân sự, cán bộ địa phương cùng người dân thôn Từ Thức vận chuyển đất, đóng bao tải và gia cố vị trí xung yếu.

Người dân ở các thôn lân cận cũng được huy động, cùng tham gia ngăn dòng nước, hạn chế nguy cơ nước tràn vào khu dân cư.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng được chia thành nhiều nhóm, vừa sử dụng phương tiện cơ giới để đắp, gia cố khu vực xảy ra sự cố, vừa theo dõi diễn biến dòng chảy và mực nước để kịp thời xử lý những vị trí có nguy cơ phát sinh.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý vị trí xung yếu tại khu vực Trạm bơm Nga Thiện (cũ)

Trong điều kiện trời tối, nước chảy mạnh, việc gia cố được triển khai liên tục nhằm kiểm soát dòng nước và bảo vệ khu dân cư.

Đến thời điểm cập nhật, sự cố tại khu vực Trạm bơm Nga Thiện cũ cơ bản được khống chế, dòng nước từng bước được kiểm soát, hạn chế nguy cơ tiếp tục tràn mạnh về thôn Từ Thức.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh lũ trên nhiều sông ở Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp. Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, lũ trên sông Bưởi và sông Yên đang ở mức khẩn cấp; mực nước trên sông Mã và sông Chu tiếp tục được cảnh báo.

Trên sông Lèn, mực nước tại trạm thủy văn Lèn được dự báo dao động ở mức đỉnh 5,75 m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,25 m. Tại trạm thủy văn Cụ Thôn, đỉnh lũ có thể đạt 4,80 m, cao hơn báo động 3 khoảng 1,30 m trong đêm 17.9.