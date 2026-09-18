Phú Thọ: Tập trung ứng phó mưa lũ, khắc phục sự cố sạt lở đất nghiêm trọng

Thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ, mưa lớn kéo dài từ ngày 13 - 17/9 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có lượng mưa trên 500mm, gây ngập lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống người dân, sản xuất và hệ thống giao thông, hạ tầng.

Lực lượng chức năng triển khai phương án tiếp cận, tập trung nhân lực, phương tiện tìm kiếm các nạn nhân tại xã Đà Bắc.

Mực nước sông Bôi tại trạm Hưng Thi vượt báo động 3 là 0,48m; sông Bứa tại trạm Thanh Sơn vượt báo động 1 là 0,41m. Toàn tỉnh có 23 hồ chứa lớn đạt hoặc vượt tràn xả lũ.

Đáng chú ý, rạng sáng 17/9, tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, khoảng 40m3 đất đá tràn vào một nhà dân, khiến 2 phòng ngủ bị sập hoàn toàn. Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 nạn nhân.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát 19 điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư, đồng thời thống kê, đánh giá đầy đủ thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, tính đến 16h ngày 17/9, toàn tỉnh Phú Thọ đã di dời, sơ tán hơn 250 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu khỏi các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Trong đó, khu vực Hòa Bình có số hộ phải di dời lớn, gồm xã Dũng Tiến 17 hộ với 77 nhân khẩu; Mường Động 68 hộ với 278 nhân khẩu; Mường Bi 18 hộ với 75 nhân khẩu; Lương Sơn 10 hộ với 36 nhân khẩu và Cao Phong 4 hộ với 7 nhân khẩu.

Về người, toàn tỉnh ghi nhận 3 người tử vong tại xã Đà Bắc. Ba người mắc kẹt tại hang Mư, xã Dũng Tiến đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại về nhà ở và sản xuất. Theo thống kê ban đầu, có 16 hộ bị tốc mái, sạt lở; 151 hộ bị ngập nước.

Tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương, Nật Sơn, Mường Hoa, 423 hộ dân bị chia cắt, cô lập. Hàng chục héc-ta hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Trên các tuyến giao thông, ghi nhận 4 điểm sạt lở trên quốc lộ, 7 điểm trên đường tỉnh và 32 điểm trên đường liên xã, liên xóm.

Tuyến Ba Nuông - Ba Lầm bị sạt lở khoảng 2.000m³ đất đá; tuyến từ thôn Hà đi trung tâm xã Tân Pheo bị ách tắc cục bộ.

Sạt lở xảy ra tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, địa phương khuyến cáo người dân, du khách và các đoàn du lịch hạn chế hoặc chủ động điều chỉnh lịch trình đến Tam Đảo.

Tại xã Tam Đảo, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên các tuyến đường trục chính và khu vực đèo dốc thuộc khu du lịch Tam Đảo xuất hiện sạt trượt đất đá, gây cản trở giao thông.

Trước đó, ngày 15/9, tại khu vực đường Kim Đồng, thuộc thôn Tam Đảo, xảy ra sạt lở khoảng 50m³ đất đá, thiệt hại ước khoảng 80 triệu đồng. Đây là tuyến đường có nhiều người dân và phương tiện qua lại.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, xã Tam Đảo khuyến cáo người dân, du khách và các đoàn du lịch hạn chế hoặc chủ động điều chỉnh lịch trình đến Tam Đảo; đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở gây thiệt hại về người tại xã Đà Bắc ngày 17/9, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả tại xã Đà Bắc.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là 19 điểm có khả năng ảnh hưởng đến khu dân cư.

Các khu vực ven đồi, taluy dương, bờ sông và những vị trí đã xuất hiện dấu hiệu mất ổn định được yêu cầu theo dõi chặt chẽ. Trong đó, địa phương phải chủ động phương án bảo đảm an toàn tại các vị trí như đoạn sạt lở đường bao Ngòi Lạt dài khoảng 50m và khu vực sạt lở bờ sông Đà dài khoảng 35m tại xã Tu Vũ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua lại. Kiên quyết không để người dân di chuyển qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, đoạn đường nứt nẻ hoặc có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng bám sát địa bàn, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Các trạm bơm tiêu úng được yêu cầu vận hành tối đa công suất khi cần thiết, chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và hạn chế thiệt hại.

Cùng với chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 4 lệnh báo động lũ; đồng thời cử lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại tại các địa phương và các công trình đê điều, hồ, đập.

Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, tiếp nhận và chuyển tiếp các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai đến các sở, ban, ngành và địa phương để chủ động triển khai phương án ứng phó.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì ứng trực 24/24 giờ, rà soát các khu vực xung yếu, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước ổn định đời sống và bảo đảm an toàn giao thông, hạ tầng trên địa bàn.