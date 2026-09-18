Nước sông dâng cao, hơn 3.000 hộ dân Ninh Bình 'chơi vơi' giữa dòng lũ

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Ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều 17/9, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như các xã Gia Viễn, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Lâm Thanh Lâm, phường Phù Vân..., hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do nước sông Bôi, sông Hoàng Long và sông Đáy dâng cao.

Tỉnh Ninh Bình có hơn 3.000 hộ dân ngoài đê bị ngập nước

Tại xã Gia Tường, hơn 800 hộ dân sinh sống ngoài đê sông Hoàng Long ở các thôn Cao Thắng, Liên Phương... bị ngập sâu hơn 2m và cô lập hoàn toàn. Nhiều gia đình phải đưa gia súc, gia cầm lên thuyền, di dời đồ đạc lên tầng 2 hoặc các khu vực cao để tránh lũ. Nhiều ngôi nhà cấp 4 bị nước dâng ngập gần tới mái.

Nhiều ngôi nhà cấp 4 bị nước ngập sâu đến mái

Tương tự, tại khu vực ốc đảo Kênh Gà (xã Gia Viễn) cũng có hơn 600 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Nhiều người phải di dời đồ dùng lên tầng cao, xe máy ra khu vực bờ đê sông Hoàng Long để tránh ngập.

Ông Phạm Văn Thành (70 tuổi, trú tại thôn Gia Thủy, xã Gia Tường) cho biết, từ sáng 16/9, nước sông bắt đầu dâng nhanh. Vợ chồng ông phải kê cao đồ đạc, đưa đàn lợn lên thuyền xi măng. Do căn nhà cấp 4 bị ngập sâu, ông bà phải sang nhà con trai ở nhờ.

Nước ngập sâu ông Thành chỉ biết kê đồ lên cao rồi đến nhà con ở nhờ

Ông Lê Văn Tịnh (75 tuổi, trú tại xã Gia Tường) cho biết, mỗi năm người dân trong vùng phải hứng chịu 5-6 đợt ngập lụt. Có đợt nước chỉ vài ngày đã rút, nhưng cũng có những lần phải mất cả tháng nước mới rút hết.

Tại xã Thanh Lâm, lãnh đạo địa phương cho biết từ sáng 17/9, các thôn Tri Xuyên, Nam Công và Bồng Lạng đã bị cô lập do nước dâng cao, trong đó Bồng Lạng là khu vực bị ngập sâu nhất. Hiện xã chưa thống kê được cụ thể số hộ dân chịu ảnh hưởng. Các đoàn công tác đang trực tiếp xuống vùng ngập lụt để kiểm tra, rà soát tình hình và ghi nhận thiệt hại.

Nhiều nhà dân nước ngập sâu hơn 2m

Tại phường Phù Vân, theo thống kê nhanh, khoảng 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt ngập lần này. Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị nước tràn vào khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại xã Quỹ Nhất, nước sông dâng cao khiến một số khu vực trũng thấp ngập 60-70 cm, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Đưa đồ dùng lên thuyền để tránh ngập, hư hỏng.

Đối với các vùng nuôi trồng thủy sản, người dân đã chủ động quây lưới, gia cố bờ ao để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, nhiều diện tích vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do mực nước sông tiếp tục lên cao.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh có hơn 3.000 hộ dân sống khu vực ngoài đê bị ngập nước. Hiện trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa lớn, lượng nước từ sông Bôi dồn về khiến mực nước sông Hoàng Long và sông Đáy tiếp tục dâng cao.

Xã Thanh Lâm cũng có nhều hộ dân bị ngập sâu khi nước sông Đáy dâng cao

Nhiều tuyến phố ở phường Phù Vân bị ngập

Đưa gia súc lên thuyền tránh trú

Nhiều cây cối, hoa màu bị ngập trong nước

Hiện nước sông Bôi, Hoàng Long và Đáy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Trần Nghị