Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam gặp người đứng đầu phong trào hợp tác xã toàn cầu tại Panama

Cuộc gặp diễn ra trong tuần lễ Hội nghị Toàn cầu và các kỳ Đại hội đồng của ICA từ ngày 13 - 18/9, quy tụ lãnh đạo, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại diện các tổ chức hợp tác xã từ nhiều quốc gia. Sự tham dự của Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân tạo thêm cơ hội để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tăng cường tiếp xúc, kết nối với lãnh đạo ICA và các tổ chức thành viên trong mạng lưới hợp tác xã quốc tế.

Việt Nam tại diễn đàn lớn của phong trào hợp tác xã toàn cầu

Hội nghị Toàn cầu ICA 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Panama với chủ đề “Xây dựng những nhịp cầu: Đóng góp của hợp tác xã vì một thế giới hòa bình”, quy tụ lãnh đạo các tổ chức thành viên, chuyên gia, học giả và nhà hoạch định chính sách đến từ nhiều châu lục.

Hội nghị Toàn cầu ICA 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Panama.

Một trong những nội dung quan trọng của tuần lễ là kiện toàn bộ máy lãnh đạo ICA nhiệm kỳ 2026–2030. Tại Đại hội đồng bầu cử, Tiến sĩ Ariel Guarco, người giữ cương vị Chủ tịch ICA từ năm 2017, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của 116 đại cử tri, đại diện cho 193 tổ chức thành viên thuộc 66 quốc gia, và tái đắc cử Chủ tịch ICA .

Hội đồng quản trị ICA nhiệm kỳ mới cũng được kiện toàn với 15 thành viên được lựa chọn từ 24 ứng cử viên, gồm 7 người tái đắc cử và 8 gương mặt mới. Thành phần Hội đồng quản trị có đại diện đến từ nhiều khu vực trên thế giới, trong đó châu Á có các đại diện từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Cũng tại phiên họp, Tổng Giám đốc ICA Jeroen Douglas giới thiệu Báo cáo Thường niên 2025 và những định hướng triển khai chiến lược giai đoạn 2026–2030. Với thông điệp “Thực hành, Quảng bá, Bảo vệ”, chiến lược được cụ thể hóa thành 5 trọng tâm gồm Con người, Dữ liệu, Vận động chính sách, Tài chính và Tương lai.

Một nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu là đề xuất cải tổ chương trình thành viên ICA. Những vấn đề được đặt lên bàn thảo luận gồm cơ cấu hiện hành, sự phân bổ nghĩa vụ tài chính giữa các thành viên, cũng như mức độ phức tạp và minh bạch của cách tính phí. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới được giao tiếp tục nghiên cứu phương án về phí thành viên và quyền biểu quyết cho giai đoạn tới.

Theo chương trình được xác nhận tại phiên họp, Đại hội đồng ICA tiếp theo sẽ được tổ chức trước ngày 1/7/2027. Phiên họp khép lại với hoạt động chào đón các tổ chức gia nhập ICA kể từ kỳ Đại hội đồng trực tiếp gần nhất.

Trong mạng lưới đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục tham gia với tư cách thành viên ICA, duy trì kết nối với phong trào hợp tác xã quốc tế và có mặt tại các diễn đàn chung của tổ chức.

Trong không khí sôi động của tuần lễ tại Panama, với hàng loạt hoạt động từ Đại hội đồng Bầu cử ICA, Đại hội Luật Hợp tác xã đến các phiên thảo luận chuyên đề và công bố báo cáo về đóng góp của hợp tác xã đối với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch ICA Ariel Guarco.

Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân chụp ảnh cùng Chủ tịch ICA, ông Ariel Guarco.

Cuộc gặp là một trong những hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thời gian tham dự các sự kiện của ICA tại Panama, qua đó tăng cường tiếp xúc với lãnh đạo tổ chức hợp tác xã lớn nhất thế giới và mở rộng kết nối trong mạng lưới thành viên quốc tế.

Tại Panama, ông Ariel Guarco cũng nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt về vai trò của hợp tác trong kiến tạo hòa bình và phát triển cộng đồng: “Ở đâu có hợp tác, ở đó có một hạt giống của hòa bình, dân chủ, bao trùm và công bằng.” Thông điệp này cũng đặt ra một góc nhìn đáng chú ý về vai trò của các hợp tác xã trong giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội và phát triển bền vững tại mỗi quốc gia.

Tìm cơ hội kết nối cho hợp tác xã Việt Nam tại Coop EXPO

Bên cạnh các phiên họp chính thức, Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân đã tới thăm Coop EXPO, không gian giới thiệu sản phẩm, mô hình và hoạt động của các tổ chức hợp tác xã đến từ nhiều quốc gia trong khuôn khổ Hội nghị Toàn cầu ICA 2026.

Qua các gian trưng bày, những mô hình và sản phẩm được giới thiệu tại Panama cũng mở ra thêm những gợi ý về cách hợp tác xã Việt Nam có thể nâng giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm cơ hội kết nối với thị trường quốc tế.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân gặp gỡ đại biểu quốc tế bên lề Hội nghị Toàn cầu ICA 2026 tại Panama.

Cũng trong ngày 16/9, Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA) và Ủy ban Thúc đẩy và Phát triển Hợp tác xã (COPAC) công bố báo cáo tổng hợp dài 120 trang, tập hợp 17 bản tóm tắt chính sách được xây dựng trong hai năm, với các nghiên cứu điển hình từ gần 90 quốc gia. Báo cáo phân tích đóng góp của mô hình hợp tác xã đối với từng Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, từ giảm nghèo, tạo việc làm đến thúc đẩy bình đẳng và phát triển cộng đồng.

Giới thiệu báo cáo tại Panama, Tổng Giám đốc ICA Jeroen Douglas nhấn mạnh mối liên hệ giữa phát triển bền vững và hòa bình. Theo ông, các SDGs hướng tới xử lý những nguyên nhân sâu xa dẫn tới xung đột thông qua cải thiện các điều kiện xã hội, thể chế và cấu trúc, cũng là những lĩnh vực mà các hợp tác xã đang tham gia giải quyết.

Ông Jeroen Douglas cho rằng việc công bố báo cáo tại Hội nghị Toàn cầu ICA 2026 phù hợp với chủ đề “Xây dựng những nhịp cầu: Đóng góp của hợp tác xã vì một thế giới hòa bình”. Các nghiên cứu từ gần 90 quốc gia cho thấy những giá trị và nguyên tắc hợp tác đang được chuyển hóa thành các hoạt động cụ thể, đóng góp vào những mục tiêu phát triển bền vững ở nhiều khu vực trên thế giới.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân thăm gian hàng Coop expo

Sự tham dự của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại Panama diễn ra trong thời điểm phong trào hợp tác xã quốc tế tiếp tục nhấn mạnh vai trò đối với Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc. Với mạng lưới đại diện cho gần một tỷ thành viên trên toàn thế giới, ICA đang thúc đẩy tiếng nói của khu vực hợp tác xã trong các vấn đề từ phát triển bền vững, an ninh lương thực đến tạo việc làm và xây dựng cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, việc Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân trực tiếp tham dự các hoạt động tại Panama, gặp gỡ lãnh đạo ICA và tìm hiểu các mô hình tại Coop EXPO mở thêm cơ hội kết nối cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với mạng lưới hợp tác xã quốc tế, đồng thời tiếp cận những kinh nghiệm có thể tham khảo cho quá trình phát triển khu vực kinh tế tập thể trong nước.