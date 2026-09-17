Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết: Phải lượng hóa được đóng góp của văn hóa với tăng trưởng
Ông Trịnh Văn Quyết dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa, phải xác lập văn hóa là trụ cột phát triển, động lực tăng trưởng mới, phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng và phải đo lường được sự đóng góp của từng ngành, từng địa phương.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-trinh-van-quyet-phai-luong-hoa-duoc-dong-gop-cua-van-hoa-voi-tang-truong-post1877268.tpo