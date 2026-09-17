Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết: Phải lượng hóa được đóng góp của văn hóa với tăng trưởng

Từ đầu tháng 9/2026 đến nay, vùng biển Lâm Đồng thời tiết diễn biến phức tạp. Thực tế liên tiếp ghi nhận những vụ việc tàu cá bị chìm do sóng lớn, gây thiệt hại về người và tài sản của ngư dân. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khuyến cáo bà con cần cẩn trọng, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.